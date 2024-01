Schillerová (ANO): Pane premiére, jste opravdu tak zoufalý, nebo mimo realitu?

reklama

Vážení přátelé,

celkem bych si Petra Fialu dokázala představit s koženým kufříkem u dveří, jak nabízí smlouvu na předraženou elektřinu. Svým dobrotivým výrazem a profesorským projevem by klienty konejšil, aby nečetli poznámky pod čarou. Teď naposledy si to vyzkoušel na Facebooku. S velkou parádou si tam vylepil titulek novin: „Dobrá zpráva od dodavatelů energií: Peníze by mohli vracet více než milionu domácností.“ A k tomu samozřejmě připojil, jak je jeho vláda skvělá a že tohle je důkaz.

Jenže! A tady přichází to jenže. Byl to jenom obrázek, na skutečný článek se od něj nedostanete. Pan Fiala totiž doufá, že si původní informaci na internetu nevyhledáte, tak jako energošmejd doufá, že si nepřečtete poznámku pod čarou.

Co byste se tam vlastně dočetli? Že všude ve světě energie zlevňují, jen u nás ne. Jsou pořád pekelně drahé, jak to dopustila Fialova vláda, když je zastropovala 4x výš, než bylo morální a k tomu ještě ten strop přišel pozdě a platil pro obchodníky a ne výrobce.

A ta úžasná zpráva v článku? Elektřina pro domácnosti by neměla zdražovat, dokonce se budou vracet přeplatky a snižovat zálohy. Právě na tom stojí ona sláva pana premiéra. Víte ale, o kolik se bude snižovat? „Jedná se zhruba o 40 korun,“ ozřejmil mluvčí skupiny PRE.“ Doslovná citace.

Takže pane premiére, představte si člověka z masa a kostí, člověka s mozkem, nikoli robota, který vám vytváří ty vaše příspěvky na Facebook. Představte si, že tenhle člověk platí třeba 3500 korun místo původních 1600 korun za elektřinu. Myslíte, že je pro něj výhra, že to bude platit DÁL? Že vám má být vděčný, že to nebude JEŠTĚ VÍC? Jste opravdu tak zoufalý nebo mimo realitu, že těch 40 korun prezentujete jako vybojovanou bitvu pro české občany? Vždyť vy se smějete lidem do očí spolu s dodavateli energií.

Na konci svého příspěvku, pane premiére, ještě píšete: „Prosím, šiřme tyto dobré zprávy.“ Já vás ale prosím, když už sám píšete dezinformace, nevybízejte k jejich šíření ostatní.

Hezký víkend všem

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



