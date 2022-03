Schillerová (ANO): To, co vláda včera předvedla při řešení vysokých cen pohonných hmot, je doslova výsměch

reklama

Dámy a pánové,

dostáváme se ke třetímu čtení zákona o státním rozpočtu v bezprecedentní situaci, a to ze dvou důvodů. Jednak diskutujeme zákon o státním rozpočtu v historicky nejdelším rozpočtovém provizoriu České republiky, a současně Poslanecká sněmovna snad nikdy ještě nejednala o státním rozpočtu, který by byl tak odtržený od reality jako je tomu právě dnes.

Jistěže za to z velké části může současná krize, to nikdo nepopírá a vládě samozřejmě ani nevyčítá. Ale je tu celá řada oblastí, na které jsme upozorňovali mnohem dřív a které tu byly před tou strašnou válkou, ale ani ty návrh rozpočtu (nezohlednily?). Podívejme se, prosím, tedy teď společně na oblasti, na které státní rozpočet pozapomněl. A začnu situací před válkou.

Škrty ve státním rozpočtu, které nyní budu jmenovat, jdou plně na vrub této vlády a pan ministr financí nese za ně - a on to určitě ví - plnou odpovědnost. Současná pětikoalice se při plném vědomí téměř - už nebudu říkat téměř, dneska je to jisté - dvojciferného nárůstu inflace - před chvílí bylo zveřejněno, jsme na skoro 11 % - rozhodla seškrtat výdaje na platy ve veřejném sektoru o 9 miliard korun, což znamená reálný pokles příjmů tisíců pracujících v České republice - vojáků, policistů, hasičů, ale i třeba těch úřednic na úřadech práce nebo jinde.

Stejně tak současná vláda škrtala, a tady opravdu to vnímám jako červený hadr, výdaje v kapitole Ministerstva zdravotnictví z původních 24 miliard, které předložila v rozpočtu naše vláda, až na 18 miliard. Absolutně nezodpovědné a nebezpečné!

Dalších 15 miliard bylo seškrtáno na investicích. Já mluvím - pan ministr tady není, to nevadí - o investicích do obrany a do infrastruktury. Dnes vám určitě běhá mráz po zádech, když jste si konečně uvědomili, že tyto škrty nás mohou brzy přijít velmi draho.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ke snížení plateb za státního pojištěnce ve výši 14 miliard korun, což jsou matky na mateřské, důchodci, nezaopatřené děti, ale budou to i migranti z Ukrajiny, se vrátím za chvíli. Toto všechno jsou škrty, které jste dělali s plným vědomím toho, že ohlodáváte státní rozpočet až na kost, a že v případě, že nastane jakákoliv nečekaná situace, ať už v podobě návratu pandemie, či něčeho podobného, nebudete schopni operativně reagovat. Ta situace, bohužel, já říkám bohužel, nastala. Jenom pár stovek kilometrů od nás vypukla válka. Naší povinností je humanitárně pomoci Ukrajině, současně však čelíme statisícům migrujících utečenců z Ukrajiny, což samozřejmě těm musíme také pomoci. Víte, že jako nejsilnější opoziční strana podporujeme v tomto směru politiku vlády, ale rovněž musíme řešit rapidně rostoucí ceny energie, surovin, pohonných hmot, ale i potravin. Potravin! Nezapomínejme, že se to bude týkat i potravin.

Já uznávám, že například s rostoucími cenami pohonných hmot počítat nemohli, ale ceny energií rostly už dávno předtím. Ale rozpočet není na mimořádné situace připraven vůbec, nemluvě o všech těchto komoditách. V ohledu na vývoj situace na Ukrajině zatím přidali, nebo respektive tato Sněmovna to schválí - i našimi hlasy, i hlasy poslanců ANO, 2,8 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Z toho 300 milionů korun na humanitární pomoc, 2,5 miliardy na řešení nastalé situace v České republice skutečně stačit nebude, a vy to dobře víte. Ministr vnitra prezentoval asi před 14 dny v médiích, že bude potřeba snad až 20 miliard korun. Ale obávám se, že i toto je optimistický odhad. Bude nevyhnutelně nutné řešit tuto situaci z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí, stejně tak z pohledu zdravotnictví a dalších oblastí. Resort školství samozřejmě z logiky věci nemůže být připraven na desetitisíce nových neplnoletých dětí a žáků, o které se budeme muset postarat. Ale i tato kapitola bude muset být výrazně navýšena.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 11% Nezvládne 79% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 38653 lidí

Taktéž je zapotřebí zabezpečit co nejplynulejší přechod uprchlíků na pracovní trh. Je zapotřebí vyčlenit výdaje pro úřady práce, aktivní politiku zaměstnanosti, ale také třeba jazykové kurzy. Při pohledu na tu nastalou situaci mi přijde také docela rozumné více investovat do resortu obrany. Ostatně tak jsme to dělali my a předávali jsme vám resort obrany ve výrazně lepším stavu, než jsme ho kdysi přebírali. Od nikoho z našich poslanců jste nikdy nemohli slyšet, a ani nikdy neuslyšíte, abyste omezili podporu Ukrajině. To, co my říkáme, je, že vláda musí být schopna zvládat obě věci současně - pomáhat Ukrajině a pomáhat našim lidem, kterým se enormní rychlostí zvyšují náklady na život.

Nyní prosím mi dovolte, abych se vrátila k výdajům za státní pojištěnce. Systém veřejného zdravotního pojištění byl v deficitu kvůli zdravotnické krizi dva roky. Minulý rok byla výška tohoto deficitu 13 miliard korun. Já jsem vás již u prvního čtení upozorňovala, že krácení příspěvku na státní pojištěnce je v období stále hrozící pandemie hazardem se stále křehkou zdravotnickou situací v republice. My jsme se ocitli v situaci, kdy k nám přichází tisíce migrantů denně, a vaše vláda deklaruje, že se stanou státními pojištěnci. To je v pořádku. Otázkou tedy je, kde na to systém veřejného zdravotní pojištění vezme finanční prostředky. Celá tato situace bude vést k decimaci základního fondu zdravotních pojišťoven a vysoce pravděpodobně také fondu rezervního a provozního. Naše vláda narovnala podmínky ve zdravotnictví tím, že po vás zděděné podfinancované odvětví srovnala s úrovní, která je běžná ve vyspělých zemích. Díky tomu naši občané dostanou kvalitní zdravotní péči. Zlepšili jsme stav a hospodaření nemocnic. Taktéž jsme zvýšili platy ve zdravotnictví. A teď? Opět šetříme na zdravotnické starostlivosti. Celé špatně!

Současně mi dovolte ještě znovu připomenout, že váš rozpočet vůbec nezohledňuje nárůst cen energií, a to ve dvou rovinách. Jednak v době rekordního zdražování deklaruje, že výdaje státního rozpočtu na teplo, plyn nebo elektrickou energii v době dynamického růstu cen vyššího, než s jakým kalkulovalo Ministerstvo financí před pár měsíci. To jsem zvědavá, jak to celé dopadne, zdali se vám opravdu podaří ušetřit na energiích, teple nebo na plynu v aktuální době. To, co mě však trápí ještě více než vaše pofidérní odhady, je to, že rekordní nárůst těchto cen vůbec neřešíte vzhledem k občanům této republiky. Polsko, Belgie, Španělsko, Bulharsko, Rakousko, Velká Británie, Francie, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Slovensko a řada dalších zemí dělá opatření vyvažující aktuální dramatický nárůst cen, pouze vláda České republiky to slepě přehlíží a ignoruje. A přitom má v důsledku inflace minimálně o 62 miliard korun více a já si troufnu říct, že to možná bude ještě víc vzhledem k tomu, jak roste inflace. Proč tyto peníze aspoň částečně nedáte zpět lidem v podobě odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, snížením DPH na elektřinu, plyn a teplo, snížením DPH a zastropováním cen u pohonných hmot.

To, co tato vláda včera předvedla při řešení vysokých cen pohonných hmot, je doslova výsměch všem lidem. Přes to všechno si uvědomuji, že je potřeba přijmout tento státní rozpočet, protože vláda musí začít čerpat z vládní rozpočtové rezervy. To je jediný zdroj, pár jednotek miliard, které má okamžitě k dispozici. Musí zprocesovat covidové programy, které zatím jsou pořád jenom slíbeny, musí narovnat oblast sociálních služeb. Nevidím tady dnes pana poslance za KDU-ČSL Kaňkovského, kterého jsem si vážila vždycky v minulého období. Byť byl v opozici, tak bojoval... Aha, pardon, omlouvám se, on sedí jinde, než jsem byla zvyklá. Omlouvám se vám prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane poslanče. Vždycky jste bojoval za ty sociální služby tady. A já jsem si říkala, byť mě to štvalo, říkala jsem si, panebože, vždyť to bylo 7 miliard v roce 2007, co šlo do sociálních služeb, a skončili jsme - naše vláda - v roce 2021 na 25, tak pořád jsem si říkala, kde je ten strop, ale říkala jsem si, bojuje za ně. Bojuje, a přesto jste byl v opozici, nesmírně jsem si toho prostřednictvím paní místopředsedkyně vážila. Teď mlčíte. Mlčíte, přestože se bere sociálním službám, přestože díky provizoriu mají problémy s financováním, a vy prostřednictvím paní místopředsedkyně mlčíte. To mě trošku zklamalo. Třeba se to zlepší.

Takže my nepodpoříme rozpočet jako celek, podpoříme celou řadu pozměňovacích návrhů, zejména ty dva zásadní, o kterých jsem hovořila, byť jsou z dílny vládní koalice, ale dávají smysl. Znova opakuji, nebude to stačit. Nebudeme blokovat rozpočet, umožníme jeho přijetí, protože by to brzdilo vládu a ekonomiku této země a vůbec všechny. To my dělat nebudeme, my budeme konstruktivní v tomhle směru.

A já chci věřit, že pan ministr financí už pracuje na novele, která doufám, že přijde velmi brzy, doufám, že ji využije jako reparát, že prostě se oprostí od všech těch svých postojů, které - já doufám, že už dnes vidí, že nedávaly smysl a napraví ten rozpočet. Příjmů bude mít víc než dost.

Já doufám, že v tomto případě nebude platit slavné Baťovo - teď mi to přistálo na sociálních sítích, když jsem jela do práce, to slavné Baťovo: Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš.

Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Babiš (ANO): Vy jste pro lidi neudělali nic Okamura (SPD): Navržený státní rozpočet je proinflační a protirůstový Pošarová (SPD): Podporujeme pracující rodiny a české živnostníky Havlíček (ANO): Škoda toho času

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama