Schillerová (ANO): V kampeličce se podle České národní banky praly špinavé peníze

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi před dnešní schůzí, na které si koalice Petra Fialy hodlá zvýšit platy o 7 procent, upozornit na zásadní posun v kauze kampeličky pana předsedy vlády. Česká národní banka v pondělí této klubové instituci o 99 členech, mezi nimiž figuroval právě předseda ODS Petr Fiala, odebrala licenci z nejzávažnějšího možného důvodu. Tím důvodem bylo praní špinavých peněz. Všichni si pamatujeme, když novináři zjistili, že Petr Fiala své členství v této kampeličce spojené s vlastním vkladem 950 tisíc korun opakovaně zatajil ve svém majetkovém přiznání. Mnozí se tehdy ptali proč. Určitou nápovědu poskytovali Fialovi společníci.

Kampelička byla totiž místem vzájemné diskrétní spolupráce a střetávání hrstky lidí, mezi kterými nechyběl odsouzený vrah, nechvalně proslulí devadesátkoví tuneláři, bývalí politici ODS spojení s kauzou poslaneckých trafik nebo nechvalně známí fotbaloví bafuňáři vyšetřovaní z násilného zastrašování své obchodní konkurence. Věru skvělí společníci pro diverzifikaci rodinných úspor!

Všichni si také pamatujeme, že Petr Fiala získal za pět let úrok ve výši 256 korun. Za pět let, kdy měl v kampeličce uložen téměř milion korun! Dvě stě padesát šest korun! Vpravdě skvělá vizitka ekonomické kompetence předsedy vlády, který zcela vážně hovoří o záchraně veřejných financí celé země.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale žerty stranou. Od pondělí známe odpověď. V kampeličce se podle České národní banky praly špinavé peníze. To už neomluvíte tím, že si popletený profesor nedokáže spočítat úrok. Kampelička je od pondělí gigantický problém celé ODS a celé vlády. Jde o organizovaný zločin, o skryté financování politické strany a kampaně Petra Fialy přes jeho institut Pravý břeh a think tank New Direction, o 670 milionů korun vynesených z kampeličky v igelitkách, kdy část z nich měla jít na zbraně na Ukrajinu. Ale hlavně jde o praní špinavých peněz.

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1336 lidí

Víte, co znamená, dámy a pánové, praní špinavých peněz ve spojitosti s premiérem? Znamená to hrozbu pro celou zemi. A přestaňme se prosím tvářit, že Petr Fiala byl jen jedním z nespočtu drobných střádalů ve slovutné bankovní instituci. Devadesát devět družstevníků jsou tři třídy na gymnáziu, jeden vchod v panelovém domě. To není anonymní dav. To je úzké společenství.

A já se proto ptám: Jak se vůbec ve stínu svého takto zapleteného premiéra opovažujete vyjít ven před Sněmovnu a říkat lidem něco o spravedlnosti, důvěře, poctivosti nebo právním státě? A jak se vůbec opovažujete tuto kauzu přehlížet a doufat, že vyšumí do ztracena?

Praní špinavých peněz není jen ekonomický zločin, je to zrada, která dusí spravedlnost, podkopává rovnost a dává prostor kdoví komu, kdo se snaží ovládnout rozhodování v této zemi. Jaké důsledky to může mít, pokud je propojeno s nejvyšší politickou funkcí. Je Petr Fiala vydírán? A co za to platíme prostřednictvím veřejných peněz my? To jsou otázky, kterou si dnes musí položit každý poslanec, novinář nebo občan. Ano, každý občan, před kterého má Fialova koalice dnes, dva dny po kroku České národní banky proti kampeličce Petra Fialy, tolik drzosti přijít s tím, že si hodlá navýšit platy o 7 %.

Děkuji vám za pozornost.