Schillerová (ANO): Zachovejme dnes nějakou úroveň, nelíbí se mi osočování

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pokusím se tu situaci zklidnit.

Já jsem s velkým pochopením, a prosím nehledejte ani stín ironie v mých slovech, s velkým pochopením vyslechla vystoupení pana ministra vnitra a s pochopením bývalé členky vlády, která si procházela také krizí, a nesrovnávejme, která byla těžší, obě byly těžké, to znamená, já chápu ty problémy, které dnes vláda řeší, které řeší Ministerstvo vnitra. Chápu to, že pracují o víkendech, chápu to, že na koleně píší legislativu, byť se skvělou legislativou v zádech, i tak je to složité všechno probrat, zkonzultovat, prodiskutovat.

Chápu to, že vytváří systém, ať už digitální, nebo organizační, který musí nějak fungovat, a chápu i to, že to nese celou řadu problémů. A chápu to o to víc, že jsme si tím prošli. A neuslyšíte od nás v tomto směru žádnou kritiku, ani kritiku toho, že navyšujete úředníky, protože je prostě potřebujete, a my jsme to skutečně velmi aktivně podpořili. Stejně aktivně, a mluvím tady za všechny poslance ANO, protože jsme ráno měli klub, stejně aktivně podpoříme i tento váš zákon.

Pan poslanec Lang pravděpodobně tuhle debatu, já si osobně myslím, že měla být odehrána spíš na výboru, že tam se to mělo vyjasnit jednoznačně, je to spíš technická debata, právní debata, není to politická debata, to bych chtěla zdůraznit, není to politická debata. My podporujeme tento zákon a věřím, že prostě dojde k vysvětlení. Ale nelíbí se mi potom zkratky typu, promiňte, a čtu to už i na Twitteru, nechci tady nikoho osočovat, zachovejme i s úctou k těm uprchlíkům dnes nějakou úroveň.

Nelíbí se mi osočování. Ta debata měla být odehrána na výboru, na tom si trvám, ale když proběhne i tady, není to nic proti ničemu, ale není to politická debata. My podporujeme politiku vlády v uprchlické krizi, v přístupu k Ukrajině, k agresi Ruska. Řekli jsme to opakovaně, trvám na tom a podpoříme i tento zákon!

Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



