Žáček (ODS): Putin nás konfrontuje s našimi vlastními hodnotami

reklama

Děkuji za slovo.

Jako předseda výboru pro bezpečnost, protože nemáme stále ještě zápis z druhé poloviny včerejšího mimořádného jednání v odpoledních hodinách, tak bych potvrdil to, že jsme velmi podrobně rozebírali právě ten pojem cizinec, to, na koho se vlastně tato mimořádná norma bude po délku jednoho roku vztahovat. A musím říct, že jak pan náměstek, tak jeho dvě kolegyně z legislativy Ministerstva vnitra nám tam velmi podrobně tu situaci vyložili. Čili já jsem to bral, jak jsme končili a jak jsme hlasovali, tak jsem to bral, že to každý chápe, každý vnímá, že všechny otázky byly zodpovězeny. Teď tedy dnes tady na plénu vidím, že ne všichni jsme to pochopili. A proto jsem rád, že těch vysvětlení se nám dostalo i od kolegů, kteří nebyli s námi na výboru.

Byl bych rád, abychom v těch technikáliích nezapomněli na jedno - a navazuji na pana ministra - nedaleko nás panuje válka. Vyvolal ji agresor, ruský agresor Vladimír Putin. A ta válka způsobuje i obrovské ztráty, vidíme to dnes a denně v televizi, které nedopadají jenom na válčící subjekty, ale na civilisty. Tlak na ně je obrovský a ty davy logicky jsou z východu na západ a dostávají se až k hranicím Evropská unie, členských států, zejména Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. My jsme v situaci, kdy bychom byli schopni komukoli, kdo v té mase lidí jde, říci, ne, my vás nepřijmeme? No to si absolutně nedovedu představit. Vy, protože vypadáte jinak, vy, protože nemáte ten statut, zůstaňte tam a zahyňte. No proboha, to tedy...

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 10% Nezvládne 82% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 46392 lidí

Putin nás totiž dneska, ten, který to celé vyvolal, ten, který je ten válečný zločinec, ten, který je ten hlavní hybatel, nás konfrontuje s našimi vlastními hodnotami. S hodnotami, na kterých je postavena Evropa, to znamená s humanismem a ochranou lidských práv. A my si tady teď tím hlasováním zodpovíme, jestli jsme ochotni, schopni dostát těmto závazkům, na kterých stojí Evropa a Evropská unie.

A poslední věc - tady slyšet dneska za této situace, kdy Ukrajinci bojují za nás, za to, aby se to nepřelilo k nám, a my jim můžeme pomoct jenom sekundárně, byť jsme do toho konfliktu zataženi také, zase tou Ruskou federací, tak slyšet, že Ukrajina není Evropa, no tak prosím, to bych se fakt styděl. Ukrajina je Evropa. Ukrajina to prokazuje. Ukrajina za nás bojuje. A věřím, že taky bude součástí jednou Evropské unie, až společně porazíme Putina.

Děkuju.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lang (ANO): Pane ministře, proboha, nechte mi právo říci svůj názor Ministr Rakušan: Poblémy budou, musíme s tím počítat Okamura (KDU-ČSL): Za těmi všemi paragrafy jsou reálné lidské příběhy Válková (ANO): Takhle nesmíme kategorizovat nikoho

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama