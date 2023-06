Schillerová (ANO): Zrušení EET byl ryzí populismus ODS

reklama

Vážení přátelé, už mi leze krkem populismus ODS, která se snaží zalíbit podvodníkům na daních. Řekněme si to s konečnou platností a otevřeně. Někdo daně odvádí bez reptání, někdo „optimalizuje,“ a někdo podvádí bez skurpulí. Každý národ na světě je složen z těchto tří skupin. To je pravda, ke které jsme se já a Andrej Babiš na ministerstvu financí postavili čelem. I proto jsme srazili šedou ekonomiku z 15 na 9 procent hrubého domácího produktu, i proto jsme snížili zadlužení naší země z Kalouskových 44,4 procent na 30 procent před covidem.

Vzpomínám na 1. leden roku 2016. Byla to přelomová chvíle. Spustili jsme elektronickou evidenci tržeb, a víte, co nám tehdy řekli zástupci restauratérů a hoteliérů? Člověk by si myslel, že se budou pohoršeně bránit, že budou nadávat na „státní šikanu“ a „šmírování“.

Bylo to úplně naopak.

Změnu poměrů otevřeně přivítali. A víte proč? Protože to jsou lidé z praxe. Ne ideologové. Chtějí žít, podnikat, prosperovat a byli jen rádi, že jsme jim pomohli odplevelit vlastní řady od šizuňků, kteří jsou nekalou konkurencí těm poctivým.

Všichni jsme potkali tyhle typy. Když jim platí hosté za útratu, nebo když platí oni svým kuchařům a číšníkům za práci, všechno jde hezky do ruky a bez papíru. „Karty nebereme!“ Přesně tohle jsme si po vyhraných volbách vzali na mušku a trefili jsme se. Výběr daní díky EET začal stoupat o 14 miliard a bylo jasné, že až plně naběhne, bude každý rok přinášet o 20 miliard víc. A to nemluvím o kontrolním hlášení a dalších opatřeních, které přinesly do kasy tohoto státu ještě řádově víc.

Elektronickou evidenci tržeb uvítali všichni, kteří chápali, o co se snažíme. Platit daně budou všichni bez pardonu. Výměnou za to daně nejenže nebudeme zvyšovat, ale ještě jsme je snížili. Živnostníkům, sestřičkám, učitelům, vojákům, policistům, hasičům, pracujícím rodičům jsme přidávali peníze a zvyšovali jejich kvalitu života.

Srovnejte to s Fialovou vládou.

První, co udělala po vyhraných volbách, bylo zrušení EET. Uplynul rok a výběr daní je nejhorší od roku 2009. Praští Vás to do očí hned, jak odečtete uměle navýšené příjmy státní kasy kvůli astronomické inflaci. Tenhle průšvih se pak snaží žehlit na důchodcích, mladých rodinách a vlastně všech, které jsem vyjmenovala předtím.

Zrušení EET byl ryzí populismus ODS, s nímž šli do voleb. Je to zároveň jediný ze všech předvolebních slibů, který dodrželi. Kdyby EET nezrušili, nezůstalo by jim před voliči v rukách zhola nic. Pardon, tedy kromě sloganu „Nepůjdeme do vlády s ANO.

