Seďa (ČSSD): Venezuela nebo Johanka z Arku

ČSSD nemá moc času na změnu, protože pravice brzy ukáže, že neumí řešit problémy občanů bez škrtů a bez nastolení problémů jiných. To je šance pro českou levici, pokud ovšem zvedne pomyslný prapor nespokojených.

reklama

Sociální demokraté budou mít 10.prosince mimořádný sjezd, na kterém budou volit nové vedení.To by mělo probudit členskou základnu z povolební kocoviny a dlouhodobé letargie. Zároveň by mělo zvolit pro ČSSD jasnou strategii mimoparlamentní strany. A to v době finančních problémů, které přinesly prohrané volby i stále nekončící spor s pozůstalými po panu Altnerovi. Anketa Souhlasíte s tím, že hospodský musí od 1. listopadu kontrolovat bezinfekčnost? Souhlasím 19% Nesouhlasím 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10939 lidí

Jako první zvedla pomyslnou rukavici stále ještě ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou česká pravice častuje nelichotivou přezdívkou Venezuela. Přitom málokdo z nich je odborníkem na zahraniční politiku Latinské Ameriky a spíše lokajsky papouškují americké dlouhodobě zájmy v této oblasti. Přitom bylo venezuelským národním zájmem využívat zisky ze svých přírodních zdrojů pro občany své země. Mimochodem, i u nás se neustále diskutuje a stále pouze diskutuje o odlivu stovek miliard dividend do zahraničí bez nějakého pozitivního efektu pro Českou republiku. Přitom možnosti existují, ale to by se zřejmě muselo chtít.

To, že ministryně jasně deklaruje hájení materiálních zájmů občanů, jako jsou penze a mzdy, kvalita a dostupnost veřejných služeb, boj proti sociálnímu vyloučení či ochrana základních lidských práv je nejen logické, ale i potřebné. Prostě dost bylo těch liberálních a pro levicové voliče málo srozumitelných témat. Mimochodem témat, které ještě nedávno podporovala i místopředsedkyně strany. Či další z řady místopředsedů, o jejichž činnosti či aktivitě nevěděli ani sami členové ČSSD. Což pouze dokazuje odtrženost vedení strany od požadavků a zájmů řadových občanů země.

Pokud sjezd podpoří Janu Maláčovou coby předsedkyni sociální demokracie, bude to první žena v historii této nejstarší české politické strany. Zároveň to bude to mít opravdu těžké a bude muset počítat s pozicí ne podobnou pozici Johanky z Arku. Nejde pouze o stabilizaci členské základny a nastartování politického aktivismu, který v současné době členům schází. Půjde i o prosazení větší demokratičnosti při řízení strany, o větší spravedlnost a zejména o vnitrostranickou solidaritu. Vždyť byla řada pokusů, které se nepovedly a naopak vedly ke vzniku mocenských center v krajských organizacích. A já se opravdu obávám, že sociálním demokratům dnes schází snaha i osobní odvaha působit na veřejnosti v rámci kontaktní on-line politické práce.

Osobně bych si přál, aby nové vedení ČSSD reflektovalo současnou společenskou a politickou situaci a aby konečně jednou provždy zavrhlo oportunní politiku, která v posledních letech ovládla její činnost. A to na všech úrovních takovým způsobem, že to neušlo pozornosti občanů a zejména voličů. Proto bude velmi obtížné získat a obnovit ztracenou důvěru. To si vyžádá nejen obrovské penzum práce, ale i důvěryhodné sociální demokraty, kteří budou tuto stranu reprezentovat.

ČSSD vždy stála na straně zaměstnanců, seniorů a rodin s dětmi, a proto bude důležité, zda to bude ona, která zvedne pomyslný prapor společenské vzpoury proti nesmyslné pravicové politice, která nás brzy čeká. Chce to prosazovat reálnou politiku, která zná dlouhodobá řešení problémů současnosti i problémů, které chtě nechtě přinese budoucí pravicová vláda. Přejme si, že tohle sociální demokraté zvládnou a stanou se hlavní levicovou alternativou pravicových populistů.

A je třeba výrazně odlišovat ochranu národních zájmů před nacionalismem s všudypřítomným populismem. Lidé totiž nakonec pochopí, která politická síla hájí jejich oprávněné zájmy.

Převzato z Profilu.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Seďa (ČSSD): Je třeba měřit všem stejným metrem Seďa (ČSSD): Senátoři se chovají, jakoby jim někdo rozbil bábovičky Seďa (ČSSD): Je hrozné, když zvítězí oportunní politika nad loajální kritikou Seďa (ČSSD): Koalice nereprezentují většinu společnosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.