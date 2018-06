Seďa (ČSSD): Vypadá to, že jedinou opozicí v Uherském Hradišti je sociální demokracie

19.06.2018 9:47

Po včerejším zasedání zastupitelstva města Uherské Hradiště to vypadá, že jedinou opoziční stranou vůči současnému vedení radnice je sociální demokracie. Ta alespoň stále prosazuje svůj komunální program. Nebo že by to bylo tím horkem....