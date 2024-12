Seďa (SOCDEM): Snížení fyzických testů nedostatek vojáků nevyřeší

To, že vláda neumí řešit problémy, ukazuje přístup k armádě. Snížení fyzických testů totiž nevyřeší nedostatek vojáků. Tyto pokusy již tu v minulosti byly. Je to nejen o odměňování, ale i o postupu, o podmínkách a také o prestiži. Kdo by chtěl z mladých do armády, když téměř za hranicemi zuří válka a kdy česká zahraniční politika tuto válku vojensky i poiticky podporuje.

Pokud si vláda a ministryně obrany neuvědomí, že to nejcennější nejsou americké F-35, ale odborně a morálně připravení lidé, pak ke změně nikdy nedojde. A jakékoliv úvahy o zavedení povinné vojenské služby jsou liché a zavádějící, protože na financování tohoto "experimentu" by bylo třeba kolem 4 až 5 procent HDP.

To odborníci vědí a také vědí, jak připravit občany k obraně vlasti. Ale to by se mělo nakupovat efektivně a s rozmyslem. Transparentnost při vojenských akvizicích dlouhodobě schází, protože to politikům vyhovuje.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



