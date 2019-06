Šedlbauer (ZpL): Takto veřejná doprava cestujících nefunguje

BusLine do konce ledna letošního roku zajišťoval v Liberci 40% autobusové dopravy. Po rychlé (a podle názoru DPMLJ neoprávněné) výpovědi musel dopravní podnik zajistit dopravu vlastními kapacitami. To se mu podařilo, za cenu omezení části spojů. To bylo pochopitelné a dočasné omezení přijali i cestující. I proto, že vedení města dávalo najevo, že jde o přechodný stav. Náměstek Šolc zmiňoval, že již od března mohou být některá omezení zrušena. Primátor Zámečník vyjádřil přesvědčení, že se provoz začne postupně obnovovat. A na webu města je přímo formulace: „Po zaškolení 11 řidičů, kteří v lednu absolvují odborný kurs, mohou být od března jízdní řády vráceny do původního stavu“.

Je konec června a omezení trvají. Např. na lince č. 12 do Rochlic bylo oproti loňsku zrušeno 17 spojů v jednom směru a 16 spojů ve druhém směru. Ke změně došlo i u autobusů – část vypravených spojů jsou kloubové autobusy s vyšší kapacitou, takže teoretický počet přepravených cestujících se zvýšil. „Takto ale veřejná doprava cestujících nefunguje. To bychom nakonec mohli mezi centrem a Rochlicemi vypravit třikrát denně vlak, teoretická kapacita by zůstala, ale MHD to není“, upozorňuje Josef Šedlbauer.

„Rada města bude v létě schvalovat jízdní řády platné od 1. září. Trváme na tom, aby vedení města splnilo sliby a jízdní řády se co nejvíce vrátily ke stavu, na které bylo město a cestující dlouhodobě zvyklí. Kloubové autobusy mohou ve výjimečných případech nějaký spoj nahradit, ale jejich úloha v Liberci je hlavně náhrada tramvají při výlukách, kterých nás v příštích letech čeká řada“, dodává Šedlbauer.

autor: PV