Sehnal (ODA): Dva starostové, dva první místostarostové, čtrnáct mandátů.

ODA, která napříč republikou kandidovala v 15 městech a městských částech a 2 statutárních městech získala při komunálních volbách v 7 městech či obcích celkem 14 mandátů, navíc v Kopřivnici se ODA stala vítězem voleb. To považuje předseda Sehnal za uspokojivý výsledek. ODA se navíc podařilo při povolebních jednáních svůj výsledek zužitkovat do vynikající bilance: obsazení postu dvou starostů a dvou prvních místostarostů.

„Máme starostu Martina Muchku v obci Vráto u Českých Budějovic a starostu Jiřího Kudláčka ve městě Hranice, prvního místostarostu Adama Hanuse v Kopřivnici a osobně jsem se stal prvním místostarostou v pražské městské části Praha 18 – Letňany. Považuji to za velmi dobrý výsledek povolebních vyjednávacích týmů a velkou příležitost při realizaci našich konkrétních vizí pro rozvoj měst, kde jsme uspěli a tím zlepšení života obyvatel. Konkrétně v Letňanech bude ve své funkci prosazovat, aby se tato pražská městská část stala skutečným smart city. Nevnímám to pouze jako inteligentní dopravní systémy, ale také chytré bydlení šetrné k životnímu prostředí, atraktivní zaměstnání, pracovní příležitosti a tím celkový rozvoj městské části,“ říká Pavel Sehnal, předseda ODA a také místostarosta Prahy 18 – Letňany.

Tým ODA je na české politické scéně mladou stranu, před necelými dvěma lety jí totiž na úplně nových základech postavil podnikatel Pavel Sehnal. „Po roce a půl fungování na české politické scéně je vidět, že naši kandidáti měli svým voličům co nabídnout a náš projekt Krásné město voliče zaujal. Kromě zmiňovaných pozic starostů a prvních místostarostů jsme si dobře vedli i v dalších menších městech, kde se náš volební zisk pohyboval mezi od 5 do 12 %. Ve větších městech jako je Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Kroměříž jsme získali od 2 do 4 procent, což je solidní základ pro příští volby,“ hodnotí předseda Sehnal.

autor: PV