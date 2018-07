Sehnalová (ČSSD): Včasnému určení diagnózy demence brání významné překážky

Výsledky studie realizované v pěti zemích včetně České republiky představil akademický vedoucí výzkumu prof. Bob Woods (Bangor University, Wales, Velká Británie).

Pečovatelé uváděli významné prodlení ve stanovení diagnózy, jejíž určení trvalo průměrně 2,1 roku (od 1,6 roku v České republice a Itálii po 2,5 roku ve Skotsku).

V době stanovení diagnózy byla přibližně polovina lidí v mírném stadiu demence (53 %), třetina ve středně závažném (36 %) a 4 % již v těžkém stadiu. Téměř polovina pečovatelů (47 %) měla pocit, že dřívější stanovení diagnózy by bylo pro pacienty prospěšnější (od 36,5 % v Nizozemsku až po 52,1 % v Itálii).

Jako zásadní překážky pro dřívější diagnózu pečovatelé uváděli zejména to, že osoba s demencí odmítla vyhledat pomoc (37,9 %). Konzultovaný profesionál také často nepřikládal příznakům dostatečnou váhu (33 %), případně nevěřil, že je nutné podstoupit další kroky pro stanovení konkrétní diagnózy (6,6 %).

Celkově každý pátý člověk s demencí nebyl informován o své diagnóze. V tomto ohledu existují v jednotlivých zemích významné rozdíly. Ve Finsku, Skotsku a Nizozemsku byla informována téměř každá osoba s demencí (98,9 %, 95,6 % a 91,8 %), zatímco v České republice a v Itálii nebylo několik lidí s demencí o této skutečnosti informováno vůbec (23,3 % a 59,3 %).

Post-diagnostická podpora je v Evropě stále důležitým tématem. V okamžiku stanovení diagnózy nebyly poskytnuty žádné informace 19 % pečovatelů a 27,9 % osob s demencí. Potřeba informací o tom, jak zvládat demenci, jak i s ní kvalitně žít a jaké služby jsou dostupné, byla obzvláště vysoká (51,1% a 46%). Nejvíce spokojeni s obdrženými informacemi byli pečovatelé ve Finsku a v Nizozemsku, naproti tomu v Itálii byli méně spokojeni se všemi druhy obdržených informací.

Poslankyně Olga Sehnalová zjištění, která průzkum přinesl, přivítala: "Jako členku Evropského parlamentu a Evropské alzheimerovské aliance mne zajímá, jak se evropské země liší v přístupu k chorobě demence. Navzdory rostoucímu uznání demence jakož priority ochrany veřejného zdraví a rozvoji národních strategií týkajících se demence prokázal průzkum Alzheimer Europe, že i nadále existují významné překážky pro včasnou diagnózu. Ačkoli je v České republice časové rozmezí pro stanovení diagnózy ve srovnání s jinými státy relativně krátké, nemůžeme považovat za úspěch, že trvá více než rok a půl. Doufám, že z iniciativ EU, jako je Společná akce EU v oblasti demence, vzejdou osvědčené postupy a nová doporučení, jak zlepšit včasnou diagnózu a post-diagnostickou podporu ve všech evropských zemích."

"Je dobře, že lidé s demencí ve Finsku byli systematicky informováni o své diagnóze a zahrnuti do rozhodnutí o plánování péče. Navzdory tomu jsou však prodlení spjatá se stanovením formální diagnózy demence stále značná. V celé Evropě musíme i nadále investovat do kampaní zvyšujících povědomí široké veřejnosti, do lékařských školení praktických lékařů a specialistů a řešit některá zpoždění systému související s postoupením a přístupem k diagnostickým službám," zdůraznila europoslankyně a místopředsedkyně Evropské alzheimerovské aliance Sirpa Pietikäinen.

