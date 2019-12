Seitlová (KDU-ČSL): Konzole přitom snižuje hodnotu majetku už jen tím, že tam je

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou tedy pozdravím všechny a poprosím tedy o pozornost tomu, co teď budete projednávat. Jedná se o senátní návrh novely zákona energetického a jedná se o takovou velmi krátkou novelu, která se dotýká obdobného problému, který jste vlastně řešili teď ve velmi složité diskuzi v předcházejícím bodě. Týká se vlastnických práv, týká se nemovitostí. Zdá se, že ten můj nebo náš senátní návrh, který vám předkládám, nemá takovou odezvu také proto, že možná si neuvědomují někteří, kolika lidí a kolika nemovitostí se týká.

Na úvod chci říct, že podle informací, které mám, tak se týká domů, kde jsou konzoly nebo tzv. nástřešáky, to jsou prvky energetické distribuční sítě, a těch je 600 tisíc. Dotýká se šesti set tisíc nemovitostí, vlastníků v této zemi. Ze Senátu přinášíme návrh, který řeší problém, nespravedlnost, která zůstala v energetickém zákoně ještě z doby minulého režimu, a týká se toho, že pokud vy máte objekt, na kterém je tzv. konzola nebo nástřešák, tak v případě, že potřebujete tento objekt nějakým způsobem opravit, provést nezbytné technické úpravy, nebo dokonce ho chcete zbourat, tak musíte zaplatit přesun té konzoly nebo toho nějakého nástřešního prvku a cena za to přenesení, té tzv. přeložky se pohybuje dneska kolem 100 tisíc. Přitom vy jste jako vlastník toho objektu povinni, pokud se rozhodne distribuční společnost, takovouto konzolu na svém domě mít a také jste povinni ji tam strpět po celou dobu, a teď řeknu, za pár korun. Přitom vám snižuje hodnotu toho majetku už jen tím, že tam je. Obvykle za doby minulého režimu se ještě dávalo tak 200-300 korun, dneska dostane ten vlastník dva až tři tisíce, výjimečně něco víc. Ale když chce se svým majetkem nakládat v případech nezbytně nutných, zaplatí sto tisíc i více.

Novela, která před vámi leží, bohužel tedy ve výboru, jak už bylo řečeno, neuspěla, ale přesto to úsilí, které jsem tomu věnovala a Senát podpořil, nebylo zcela marné. Už proto, že, jak jsme byli informováni panem náměstkem Nedělou na jednání hospodářského výboru, tak do novely energetického zákona, která je vládní, tak vlastně ten návrh, který jsme zpracovali v Senátu, je zčásti upravený a přenesený. Můžeme říct, že tím pádem je to všechno v pořádku a problém se bude řešit. To jsem samozřejmě velmi ráda, že se problém bude řešit, protože je do nebe volající, a je mi úplně jedno, jestli tedy je to moje novela, nebo vládní novela, když ta vláda tedy tak stojí o to, aby to byla její novela, ale mrzí mě, že vlastně zase ještě minimálně o půl roku až o rok, než se tato vládní novela projedná, tu budou lidé, kteří budou povinni hradit tyto nesmyslné vysoké částky naprosto v rozporu se spravedlností, jakou můžeme od zákonů a této společnosti čekat.

Dobrá. Jenomže ještě další věc, kterou bych ráda řekla. Když se podívám do toho vládního návrhu, jako že na eKLEPu se s ním můžeme všichni seznámit, tak zjistíme, že on je opravdu velmi, velmi okleštěný a že jenom pro případ, kdy tedy bude nutno tento objekt zbourat z hlediska rozhodnutí stavebního úřadu, tak v tom případě by ta přeložka nebyla hrazena tím vlastníkem objektu, tím, kdo žádá o to, aby přeložka byla zrušena. Já věřím, že v tom dalším projednávání se najde shoda na tom, aby se dořešily i situace, kdy je potřeba ten dům zateplit, kdy je potřeba ho opravit. Takže tak, jak je novela dneska nachystána v eKLEPu, zatím je velmi redukovaná a troufám si říct, že ten můj návrh je z hlediska odstranění nespravedlnosti, která existuje v tuto chvíli vůči vlastníkům nemovitostí, opravdu lepší. Dávám proto na zvážení, zda tedy ještě není v této Poslanecké sněmovně vůle schválit ten senátní návrh, a je to na vašem rozhodnutí. Děkuji za pozornost.

