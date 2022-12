Senátor Balatka: Bývalá hejtmanka byla výmluvná, ale nepříliš věcná

reklama

Překvapivé! Včera na zastupitelstvu Karlovarského kraje vytáhla Jana Mračková Vildumetzová transformátor! Chcete vědět víc? Dozvíte se v příspěvku.

Dnes to bude jiné než obvykle, dnes budu paní bývalou hejtmanku, poslankyni a krajskou zastupitelku za ANO Janu Mračkovou Vildumetzovou jenom chválit. Na nekonečná zasedání plná jejích dlouhých proslovů jsme si už zvykli a svým způsobem mne vlastně baví. Na minulém mimořádném zasedání zastupitelstva při projednávání programu dokonce požádala, jestli může k řečnickému pultu, asi aby to bylo jako ve Sněmovně, kde je zvyklá. Normálně tedy o programu a o dalších bodech na zastupitelstvu kraje diskutujeme jako zastupitelé z lavic, máme tam mikrofony, ale proč ne, hejtman Petr Kulhánek jí to samozřejmě dovolil. A u pultíku řečnila téměř 20 minut, pravda od věci, tedy nebylo to moc o programu, ale to nám vůbec nevadilo, hejtman jí nechal vymluvit. I když jí dvakrát jemně přerušil s velmi nehezkou poznámkou, že máme jako zastupitelé na příspěvek do diskuse podle jednacího řádu pět minut a že by měla mluvit k programu, ale na to reagovala velmi emotivně slovy "Vy mi chcete vzít slovo???" Na závěr jejího vystoupení jí spolustraníci za ANO za její výkon zatleskali. Fakt! Krásné to bylo. Je to v archívu, hned v úvodu minulého zasedání, můžete se podívat.

Včera na zasedání Karlovarského zastupitelstva to bylo také pěkné. Tedy bez pultíku, paní bývalá hejtmanka tentokrát řečnila jako my všichni ostatní z lavice. Projednávalo se hodně bodů, jedním z těch zásadních byl rozpočet kraje na rok 2023. Její úvodní proslov k rozpočtu byl úchvatný a srdceryvný. Trval více než 15 minut. Sice nebyl moc věcný, jako obvykle si dost vymýšlela, ale krásné to bylo. A tady musím pochválit paní poslankyni a zastupitelku znovu. Brala to velmi podrobně, asi jako ve Sněmovně. Při projednávání rozpočtu kraje na rok 2023 v řádech miliard zmínila, myslím, že poprvé nebo podruhé na veřejném jednání i mne a hlavně náš senátní Podvýbor pro regiony v transformaci! Krásné. Podvýbor je složen ze senátorů stejně postižených oblastí a založili jsme ho právě pro zesílení našich problémů, zájmy uhelných regionů zvedáme společně na celorepublikové úrovni. A zmínila dokonce i akci při výjezdu senátního podvýboru na Sokolovsko už v roce 2021.

Tehdy jsme ve spolupráci s krajem uspořádali z důvodu neformálního seznámení důležitých aktérů transformace z kraje i mimo něj společenský večer "Transformátor" v Alfa klubu v Sokolově.

Pozvali jsme tam tehdy, kromě senátorek a senátorů podvýboru, také poslankyně a poslance za Karlovarský kraj, ale hlavně zástupce obcí a měst Sokolovska, také zástupce vysokých a středních škol, zástupce podnikatelů a malých i velkých firem, neziskovek z kraje, zástupce architektury nebo kultury. Aby se mohli seznámit, vidět se i mimo kanceláře a oficiální jednání, navázat vztahy. Je od ní hezké že mi tenhle večer připomněla, byl moc fajn. Ještě jednou děkuji. Psal jsem o něm ZDE.

Sice se paní poslankyni nelíbilo, že Karlovarský kraj tehdy přispěl jako spolupořadatel akce na občerstvení pro cca 100 hostů večera částkou asi 28 tisíc, (objednávali jsme ho u Střední školy živnostenské Sokolov a bylo výborné), ale škoda že tam nebyla. Zvali jsme jí i tehdejší paní starostku Sokolova, ale asi neměly čas a nepřišly, i když tam bylo mnoho zajímavých a pro transformaci důležitých hráčů. A každá příležitost je v tomto dobrá. Podle ní je to pro kraj ale strašné plýtvání. To si rozhodně nemyslím a kdyby tam byla, odnesla by si jistě spoustu zajímavých informací a kontaktů. Škoda.

Ale je možné, že na to, co je a není plýtvání a co je a není pro náš kraj přínosem, má jiný pohled. Možná vidí pro kraj přínosnější jiné, podstatně nákladnější akce. Například když hostila jako hejtmanka v kraji prezidenta Zemana s jeho družinou a skláněla se nad prezidentovou moudrostí. Možná náš kraj i tato akce někam posunula. Nevím.

Nicméně dojmy ze včerejšího jednání jsou prostě hezké. Naše jednání začínalo v 9h a končili jsme už kolem 18:30h, projednali jsme spoustu bodů. Provoz nehospodárného a v Karlových Varech pátého a nevytíženého bazénu v Drahovicích v majetku krajem provozovaného internátu jsme probírali více než hodinu. Dostali jsme také aktuální informace o karlovarské nemocnici a stavu dostavby D6 a projednali mnoho užitečného pro kraj a jeho občany.

P.S. Podrobný program včerejšího jednání je ZDE.

P. P. S. Příspěvek a grafiku berte prosím jako veselou nadsázku.

P. P. P. S. Fotomontáž: foto zdroj denik.cz, svetenergie.cz, upraveno v sofistikovaném fotomontážním programu Painting. Byla to fuška, ale odpočinul jsem si u toho.

Ing. Miroslav Balatka BPP



