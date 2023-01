Senátor Bazala: Ještě vyšší ochranu pracovníků si skoro neumím představit

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

přemýšlím, co ten příspěvek před mnou chtěl zde říci. A stále nad tím budu ještě přemýšlet, jestli na to přijdu vlastně. Ale já jsem chtěl možná dotaz. Protože v našem výboru tady tento tisk nebyl projednáván. A když pan ministr předkládal ten návrh, jako takový, tak tam vzpomenul zvýšení bezpečnosti pracovníků, kteří s tím azbestem dělají. My, co jsme měli tu čest dělat starosty, tak za ty léta jsme vždycky k nějaké takové budově dospěli, která byla potom buď potřeba rekonstruovat apod. A já, možná jsem přihláš konkrétní a omlouvám se za to, ale chci se dopracovat toho, kdy vy jste řekl: „zvýšení ochrany bezpečnosti pracovníků.“

Že je azbest nebezpečný, jasné, o tom se nepochybuje. Ale my, když jsme, v uvozovkách, „demolovali“ jednotlivé budovy, tak ti pracovníci skutečně byli vybaveni ochrannými prostředky, dýchacími prostředky, rukavicemi. Když se potom ten azbest sundal dolů, tak byl zavázán do igelitových ochranných pomůcek atd. Tak si skoro neumím představit ještě vyšší ochranu těch pracovníků, jako takových. Proto se za to omlouvám.

Je to, říkám, možná příliš detailní na schválení toho tisku. Určitě podpořím návrh pana kolegy, pozměňovací, v každém případě já jsem pro ten tisk připraven hlasovat. Jenom možná jestli tady by mohlo být to upřesnění, byl bych za to vděčen. A to, že budeme mít alespoň částečně digitálně poznamenány, kde se azbest vyskytuje na jednotlivých budovách, si myslím, že je jen dobře protože to také pomůže, aby si ti jednotliví majitelé, popřípadě obce, města, podniky mohli sáhnout na finanční prostředky.

Děkuji moc.

Josef Bazala KDU-ČSL



