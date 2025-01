Senátor Bednář: Prosím, chraňme společně dlouhodobě připravované projekty

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení senátoři, vážené senátorky.

Při projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně PČR byla k návrhu zákona připojena zcela nová a nesouvisející část týkající se úprav stavebního zákona. Součástí těchto změn je také novelizace § 152 odst. 2 stavebního zákona, která výrazným způsobem omezuje zákonné zmocnění zeleného statutárního města Ostravy, města Brna a hlavního města Prahy ke stanovení vlastních podrobných požadavků na výstavbu, a to aniž by takové změny týkající se zásadně našich kompetencí, tzn. těch obcí, byly jakkoli s námi či dalšími městy projednány.

Podle aktuálního znění § 152 může zelená Ostrava, ale také Brno a Praha stanovit v rozsahu zákonného zmocnění vlastní požadavky na vymezování pozemků, umísťování staveb a technické požadavky na stavby. Může regulovat územní požadavky i pro stavby technické infrastruktury podle vlastních potřeb tak, jak jsou zásadní pro charakter a kvalitu veřejného prostoru.

Na základě předmětného zmocnění bylo v Ostravě schváleno nařízení č. 17/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Ostravě a obdobně také v Brně a v Praze, ještě dříve předtím. To vymezuje potřebné výjimky oproti celostátní úpravě. Pokud by bylo zmocnění ke stanovení územních požadavků na stavby technické infrastruktury nejen pro město Ostrava zrušeno, znamenalo by to, že dojde k narušení požadavků na kvalitu a prostupnost veřejných prostranství, pokud by na nich města nemohla regulovat a koordinovat uspořádání sítí technické infrastruktury.

Došlo by v důsledku absence regulace podzemních sítí technické infrastruktury k omezení možnosti vybraných měst, stanovit požadavky na výsadbové pásy dle svých vlastních potřeb, kdy velká města musí klást větší důraz na umístění zelené infrastruktury v ulicích, neboť se jedná o jeden z nejúčinnějších prvků pro vsakování vody a omezení jevu přehřívání měst.

V daném kontextu je třeba připomenout, že ryze technické požadavky na stavby technické infrastruktury mají být a jsou již nyní stanoveny jednotně pro území celé ČR. Na technické požadavky se zákonné zmocnění měst nevztahuje. Ale územní požadavky, jak se mají sítě skládat v ulicích, jsou pro velká města zásadní.

Je to důležité i pro plnění klimatických cílů nejen zelené Ostravy, ale i Brna a hlavního města Prahy, ale i celé ČR.

Pozměňovacím návrhem, který s námi, tzn. s městy, nebyl diskutován, a s původní úpravou vládního návrhu nijak nesouvisí, by nám bylo toto znemožněno.

Ve zkratce, doposud byly městské předpisy omezeny pouze ve stanovení technických požadavků, nově by byly omezeny i ve stanovení územních požadavků. Tím by bylo znemožněno městům stanovit požadavky, např. výsadbové pásy, vedení nadzemních či podzemních sítí, kotvení trolejových vedení a podobně. Jedná se tedy o porušení všech dohod a slibů, které se k tomuto ustanovení vázaly, z doby přijímání stavebního zákona, které osobně garantoval ministr Kupka.

Je důležité, aby velká města, kde se soustřeďuje největší koncentrace stavění, je zde největší latentní konflikt mezi veřejným prostorem, zelení sítěmi, určovala, koordinovala tyto úkony. Kolegové z měst neregistrují žádné konflikty v tom, že by dosud se nedohodli s kolegy z infrastruktury na tom, jak tyto výsadbové pásy umísťovat. Nechť to tak zůstane. Pokud by prošel nezodpovědný přílepek k zákonu, vracíme se zpět před účinnost stavebních předpisů a možná i dále.

Prosím, jménem svým i zastupitelů těchto tří měst, chraňme společně dlouhodobě připravované projekty, které přinášejí zeleň a kvalitu do ulic našich měst. Věřím, že s vaší podporou se dostaneme k možnosti načtení pozměňovacího návrhu senátorů Zdeňka Nytry, Jiřího Duška, Davida Smoljaka a mé maličkosti.

