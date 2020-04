Senátor Canov: Děti do školy až v září? Realistické

reklama

Zpravodaj ČT Petr Obrovský: Podle slovenského premiéra Matoviče děti už v tomto školním roce do školy nepůjdou.

Myslím si, že to je za daného stavu realistický výrok. A bylo by dobré, aby ho převzalo i vedení naší vlasti. Než líčení fantasmagorických představ o tom, jak budou učitelé v rouškách děti v rouškách po návratu do škol pár týdnů před koncem školního roku od sebe non-stop rozhánět (zřejmě ve sportovních halách, aby se do tříd všichni vešli) a všichni se budou non-stop dezinfikovat, o stravování ve školních jídelnách nemluvě, a do té doby budou všichni v nejistotě a na nervy co bude, kdy bude, by bylo nejlepší celé druhé pololetí prostě definitivně odpískat (úředně zrušit), přijímačky nahradit přijetím dle prospěchu či dalších kritérií (a v případě potřeby i losem) a maturantům vydat maturitní vysvědčení tak, jak již bylo zákonem schváleno, když se školy neotevřou do 1. června. A po letních prázdninách by prostě nastoupili všichni do vyšších ročníků s čistým stolem i myslí.

Čím dříve tím lépe.

Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Canov: Co přijímací zkoušky, když školy do prázdnin neotevřou? Senátor Canov: Diletantství, když ústavní činitelé nemají při hromadných jednáních nejvyšší ochranu Senátoři: Úspěch senátorů! Šmírovat majetková přiznání komunálních politiků už nebude možné Senátor Canov o EU: Toto se stane, pokud se po brexitu nic nezmění. A v ČT se budou zajímat. Padla slova o Xaverovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.