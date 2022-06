Senátor Červíček: Praha má povinnost registrovat a být v součinnosti s ostatními orgány

reklama

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře,

já bych, jako člověk v pozici hejtmana, který více jak 3 měsíce, obrazně řečeno, každodenně s pomocí kolegů a všech ostatních subjektů zvládá tuhle uprchlickou krizi, chtěl poděkovat vládě a Ministerstvu vnitra za to, že připravili tuto normu. Oceňuji především zařazení toho institutu, týkající se možnosti neudělit dočasnou ochranu v případě, že uprchlík požádal už v jiné zemi. Myslím si, že je moc fajn pro zvládání té situace, že humanitární dávka nemusí být poskytnuta v momentě, kdy se o toho uprchlíka staráme nejenom z hlediska ubytování, ale i například stravy a dalších věcí, což zejména u určitých specifických skupin je ve své podstatě potřebné pro zvládnutí té situace

Myslím, že je moc fajn, že jsme i z hlediska motivace přeci jenom byli schopni stanovit, jak to bude se zdravotním pojištěním. A mohl bych takhle pokračovat dál. Prostě to oceňuji, vítám to a chtěl bych samozřejmě požádat všechny kolegy, abychom tuto právní normu schválili, neboť je více než potřebná. Přesto mi dovolte, a je to zprostředkovaně, pane ministře, malou poznámku.

Jestli se nepletu, jsme furt neustále v nouzovém stavu. Je tady nastavená nějaká strategie zvládání této situace v souvislosti s například s registrací a všemi povinnostmi, je to postaveno na systému 13 KACPU, respektive 14 KACPU a Prahou. A já bych jenom chtěl tak nějak veřejně si povzdechnout, že při řešení této mimořádné situace připouštíme takzvanou „dvoukolejnost“ v souvislosti s tímto systémem. Že jsme schopni mluvit o tom, že když se zavře KACPU v Praze, tak to zvládne všech ostatních 13 KACPU v jednotlivých regionech.

Je to pravda, oni to zvládnou, ale nikdy tady nezmizela povinnost Hlavního města Prahy, aby se podílelo na registraci a ve všech těch souvislostech, které jsou. A jestli to je jenom o tom gestu, že se tady zavírá KACPU a tato povinnost tady přetrvává, tak si myslím, že bychom neměli, jako vláda, popřípadě ministr vnitra, říkat, že to někdo „zvládne“, což je prostě běžná základní věc při řešení takových mimořádných situací, ale měli bychom upozornit na to, že Hlavní těchto Praha má povinnost registrovat a být v součinnosti s ostatními orgány, které se podílejí na zvládnutí uprchlické krize.

A to tady by mělo zaznívat. Protože já se bojím, že když připouštíme tuhle tu informovanost typu toho, že nevadí, že Praha je zavřená, tak způsobíme ještě větší zmatky v souvislosti s tím, jak se budou uprchlíci pohybovat po České republice. Registraci nebude dělat Hlavní těchto Praha. Bude to dělat OAMP, popřípadě cizinecká policie. Z hlediska ubytování to ale Hlavní těchto Praha určitě bude nějakým způsobem muset naplňovat a být v součinnosti s těmito orgány.

Takže prosím jenom zprostředkovaně, velká prosba. Říkejme do médií a do veřejného prostoru věci, které vlastně nezpochybňují ten více než dobrý tříměsíční přístup ke zvládání uprchlické krize.

Děkuji.

