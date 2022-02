Senátor Chlupáč: Pomoc musíme koordinovat

reklama

Kolegyně, kolegové, já zde chci jenom stručně připomenout a zdůraznit to, co všichni víme, vnímáme a provádíme v našich městech, obcích. Že důležitou součástí pomoci Ukrajině je právě pomoc našich měst a obcí, našich občanů, našich spolků, našich neziskových, příspěvkových organizací, firem. Mnozí z nás už to děláme. Já chci vyzvat i zástupce měst a obcí, kteří s tím ještě nezačali. Jedná se, a to víme, o morální pomoc. To je to vyvěšování vlajek, svolávání shromáždění, barevné nasvícení objektů v barvách ukrajinských vlajek. Ale jedná se také o podporu finanční, o podporu materiální. A to, co chci říct nakonec, co je důležité, protože je potřeba to koordinovat. To je ta pomoc lidem z Ukrajiny s ubytováním. To bude v budoucích dnech velmi důležité. A je potřeba, podobně jako u nás a určitě i v jiných místech se s tím počítá a připravují se prostory, odpovídající prostory, které poskytnou tuto velmi důležitou pomoc do těch budoucích dnů. Děkuji za pozornost.

