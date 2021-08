Senátor Čunek: Rád bych slyšel od pana ministra jeho stanovisko

reklama

Vážený pane místopředsedo, pane vicepremiére, kolegyně, kolegové.

Zaprvé bych rád požádal, abychom si před hlasováním udělali velmi krátkou přestávku. Protože to, co v tuto chvíli nastalo, je celkem zajímavý posun. Protože jestliže výbory doporučí, a nevěděly to, co bylo obsahem pozměňovacího návrhu, který tady pan kolega předkládá, tak si myslím, že bychom se chviličku měli nad tím zastavit.

Druhá věc je, že očekávám, jak na tyto pozměňovací návrhy bude reagovat pan ministr. A zároveň mám dotaz v tomto případě, protože pana vicepremiéra mohu oslovit přímo, jestli se s těmi pozměňovacími návrhy seznámil dříve. Jestli je měl dříve, tak jestli je na ně ministerstvo připraveno.

My všichni totiž vidíme, že ty největší problémy, myslím ekonomické problémy, a největší fauly, které dělají šmejdi různých profesí, ať už v hráčském průmyslu, potom to byla tuším změna motorové nafty za topnou naftu. To byly další miliardy. Pak tady budeme mít zákon, který přijde na řadu za chvíli, tzn. tzv. „POZE“ . Tzn. tam budeme řešit, byť ten zákon neřeší jenom solária, budeme hlavně řešit solária, to, co se stalo. A teď máme tento zákon. A já určitě, já myslím, že drtivá většina z nás, když jsme ten návrh neměli, tak jsme trochu nepřipraveni a pak se dostáváme do situace, která je velmi nekonformní. Řeknu to velmi eufemisticky. Kdy musím věřit tomu, že buď to panu poslanci Nacherovi někdo dal do ruky, a on to nevěděl, nebo to věděl a tak dále, atd., to by stálo samo o sobě za rozbor, proč tyto pozměňovací návrhy, které potom destruují vlastně celý systém, a vlastně tento návrh byl představen tak, že destruují celý návrh zákona o šmejdech.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Protože jeden ze zpravodajů tady řekl, že je dobře, že ten zákon tady je, protože to končí – a pan ministr to řekl také, že končí ta doba šmejdů. A ona jenom pokračuje. Ona tedy nenastává, ale ona bude podle návrhu pana předsedy Vystrčila tím, co se stalo v Poslanecké sněmovně, tak bude pokračovat. To by stálo samo o sobě za úvahu. Možná by to stálo samo o sobě za to, aby náš podvýbor, anebo výbor, tedy myslím pro energetiku atd., anebo hospodářský výbor, aby tady udělal v této místnosti, protože to je ta největší, kde děláme takovéto konference, zasedání. Protože ty stovky miliard, o které český stát přišel, tedy i my všichni ostatní, které musíme zaplatit, tak jsme přišli jenom proto, že některý zákon je tak špatný či obsahuje v sobě takové věci nebo takové díry, že umožňuje takovéto chování.

Já jsem přesvědčen, že drtivá většina obyvatel ani nechápe – a je to zcela pochopitelné, že když tady máme ČEZ, kdy výroba elektrické energie je v drtivé části v rukou státu, pak tady máme Energetický regulační úřad, který reguluje ceny elektrické energie, plynu a všeho, tak proč když jeden to vyrábí, pak to někdo přenáší, proč tady má být tisíc a jeden prodejce elektrické energie? To bych řekl, že celkem drtivá většina lidí vůbec nechápe. Když ta cena z té výroby je nějaká, proč se má nějakým způsobem měnit.

Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3155 lidí

Ano, já to samozřejmě spolu s vámi asi tuším a znám, to jsou ty všechny množstevní rabaty atd., ale ten základní výrobek stojí nějakou cenu a proč pro toho konečného spotřebitele to může být takový vějíř možností, že v tom se asi oni nevyznají. Tento zákon tedy toto neodstraňuje, nechává jakoby ten pseudotrh, protože to není skutečný trh, to je pseudotrh v tomto smyslu, protože ten výrobce se nemění, a pak tady nastávají ty věci, které tady byly řečeny.

Pak už v tuto chvíli – a teď budu mluvit jenom za sebe – je to věc důvěry. Což, jak říkám, je pro nás slovo, které bychom si téměř měli zakázat. Protože my tady jsme a pracujeme proto, že ty věci nějakým způsobem promyslíme, racionálně dáme dohromady a pak si řekneme, jestli to, co někdo říká v tom veřejném prostoru, tak je pravda, nebo není pravda. Jaký vztah to má? Jak se to váže na občana? Jaký to má mít dopad? A to jsem přesvědčen, že v tuto chvíli my asi moc udělat nemůžeme.

Asi bych navrhl úplně něco jiného, ale s ohledem na to, že se blíží volby a dnešní zasedání je téměř, byť nás nikoho se to netýká, tak by tady téměř viset svítí tabule s tím, že 8. října budou volby.

A tam končí PS a tam také končí všechny návrhy, které neprojdou a neprojednají se. A my pod tímto dojmem jednáme. Je to život, já se tomu nebráním, tak to prostě je, takže by asi bylo nezodpovědné říci: "Dobře, toto není prodiskutované, není to vyjasněné, tak to smeťme ze stolu," PS zákon pak buď skutečně nepřijme, nebo potvrdí své původní rozhodnutí. A jak cítíme, celé je to špatně. Takže asi, byť to velmi nemám rád, tak to, co tu bylo řečeno, a já jsem se pozorně to snažil i přečíst a dohledávat křížově, jestli to sedí. Samozřejmě jsem to nestihl, nevím, kdo z vás to stihl, tak jsme v takové situaci, že musíme věřit, že ti, co připravovali spolu s panem senátorem Vystrčilem tento pozměňovací návrh, to udělali dobře, že tam neudělali ne záměrnou, ale nezáměrnou nějakou legislativní chybu, pro kterou to bude zase jinde napadáno a tak dále. Ale ten základní vzkaz je pro mě skutečně dramatický. Asi ne fatální, ale dramatický, protože jestliže je pravdou, že zákon, který měl odstranit šmejdy, je vlastně nechává být a oni budou podnikat jen tím, že si udělají další dcery a ty nebudou muset mít licence, může se to obejít, tak pak bych rád asi slyšel od pana ministra jeho stanovisko. Věřím, že ho uslyšíme. A pak by bylo dobře, kdybychom si dali před hlasováním pět minut na to, abychom se v klubech a společně poradili, jak postupovat a hlasovat dál.

Děkuji vám.

Psali jsme: Čunek (KDU-ČSL): Úspěch ve Vsetíně nebyl v přestěhování Senátor Čunek: Kdo pravidla nedodržuje, tak musí odejít Čunek (KDU-ČSL): Všímám si, jak postupuje naše evropská legislativa Senátor Čunek: Slouží ČT opravdu všem, nebo některým nadbíhá?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.