Šafránková (SPD): Pane Stanjuro, to budí závažná podezření

Já vám děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové. Já jsem chtěla říct - ukázali jsme to už u toho předchozího tisku za náš klub - že určitě podporujeme jednotné měsíční hlášení, podporujeme, aby došlo k zjednodušení administrativy, aby to bylo snazší jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Co ale naopak nevítáme, jsou věci, které se týkají právě tohoto tisku, a jsou to věci, které přímo odmítáme. Jsou to právě některé změny, které vláda navrhuje provést právě v souvislosti se zaváděním jednotného měsíčního hlášení. V první řadě jde hlavně o vládní záměr zrušit takzvanou srážkovou daň u drobných příjmů u brigád a zkrátka u těch drobných přivýdělků, zejména u nízkopříjmových skupin obyvatel. Proto jsem za náš poslanecký klub podala také pozměňovací návrh, který by právě možnost zachování srážkové daně ponechal. To znamená, aby tito lidé, kteří si drobně přivydělávají, nemuseli podávat daňové přiznání. A také vás prosím o jeho podporu.

Dále také tvrdě odmítáme pozměňovací návrh pana ministra financí Zbyňka Stanjury, který přichází s požadavkem na daňové osvobození příjmů z prodeje kryptoměn v objemu nad 40 milionů korun. Je to za nás opravdu něco neuvěřitelného. Stát se má bezdůvodně zbavit potřebných daňových příjmů ve prospěch velkoobchodníků nejen s bitcoiny.

Ministr Stanjura navíc s tímto návrhem přichází krátce poté, co stát uzavřel dosud neobjasněnou dohodu o převodu kryptoměn miliardové hodnoty s člověkem, který byl odsouzen a který je zločinec. Požadovat v této situaci daňové osvobození milionových a miliardových transakcí s kryptoměnami budí minimálně závažná podezření.

Závěrem také ještě krátce připomenu další dva pozměňovací návrhy, které k tomuto zákonu předkládám. Za prvé se jedná o zákonu daných příjmů (?), zvýšit daňová zvýhodnění pracujících rodičů na jejich vyživované nezaopatřené děti, čímž reaguji na bezprecedentní propad porodnosti, který postihl Českou republiku a který má hlavně sociálně ekonomické příčiny. Proto navrhuji zvýšit daňová zvýhodnění pracujících rodičů takto: na první dítě o 10 000 korun, to je na 25 204 korun ročně, na druhé dítě o 20 000 korun, to je na 42 320 korun ročně a na třetí dítě o 30 000 korun, to je na 57 840 korun ročně. Pro rodinu právě s třemi dětmi by tato změna znamenala zvýšení jejího ročního příjmu o 60 000 korun, což by určitě přineslo určitou jistotu právě do finanční stability mladých rodin, které by si rády založily rodinu, ale bojí se, že zkrátka z ekonomických důvodů nedokáží dítě uživit.

Za druhé pak navrhuji již poněkolikáté, já už tady vlastně s tímto návrhem stojím opravdu s vysokým dvouciferným číslem, kdy se snažím přesvědčit vás, abyste konečně zvýšili příspěvek na péči pro lidi se zdravotním postižením v prvním a druhém stupni závislosti. Kolegyně, kolegové, když si vezmete, že osoba se zdravotním postižením v prvním stupni závislosti nezvládá až čtyři základní životní potřeby, jako je například orientace, mobilita, hygiena, stravování nebo další, tak když si vezmete, že tito lidé mají směšných 880 korun na měsíc a hodina péče stojí minimálně 150 korun, tak jsou postaveni opravdu před vážné rozhodnutí, před vážné rozhodnutí o tom, jakou službu si za ten měsíc zaplatí. Vychází to zhruba na pět a půl hodiny péče měsíčně.

To znamená, zkuste si prosím představit, jaké by to pro vás osobně bylo, kdybyste si mohli dovolit například dvakrát měsíčně zaplatit pomoc s tím, že vám někdo pomůže se obléknout. Nebo byste si museli vybrat z toho, jestli si zaplatíte pomoc, která vám pomůže s domácností s těmi běžnými věcmi, protože zkrátka máte postižení, které vám toto neumožňuje. Nebo kdybyste se měli rozhodnout mezi tím, jestli se jednou za měsíc osprchujete, nebo se pětkrát za měsíc důstojně najíte.

Já si myslím, že to jsou opravdu závažné věci, a to, že tady ten příspěvek je takto směšně nízký, tak opravdu můžete, kolegové, vy z koalice. Vy z koalice jste se tady na tom podepsali. Já opravdu sedm let jsem pravidelně k tomuto stolku chodím, pravidelně vás žádám o okamžité zvýšení příspěvku na péči těmto osobám. A vy děláte pouze to, že mačkáte to červené tlačítko ne, zamítnuto. Vy se těmto lidem smějete takhle do očí, že vám není hanba. Prosím, konečně se probuďte a zvyšte příspěvek na péči v prvním a druhém stupni závislosti těmto lidem.

Jsou to nejzranitelnější lidi, kteří tu pomoc potřebují a kteří se bez pomoci jiné osoby zkrátka neobejdou. Tak vás žádám, udělejte to pro ně, a ne proto, že tady stojí nějaká Šafránková z SPD, to je přece úplně jedno. My můžeme teď společně těmto lidem konečně pomoci a zlepšit jim kvalitu jejich životů, tak vás žádám o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

