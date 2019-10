Senátor Czernin: Do zákona se vpašovaly aktivistické skupiny

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé senátorky, vážení senátoři.

Já se hrdě hlásím k tomu citátu, který tady citoval Michael Canov. A musím zdůraznit, že si stále za tím stojím. Je o mně celkem známo, že jsem vlastníkem lesa, že také hospodařím zemědělsky. Já možná zdůrazním, že jako zemědělec dostávám ročně cca 6200 Kč – to číslo přesně nevím – jako lesník dostávám něco okolo 50 Kč. Já jsem vždycky zdůrazňoval, že my, vlastníci lesů, na tom nejsme vůbec špatně a že vlastně o žádné dotace nestojíme. Podle zákona už je les významný krajinný prvek, který poskytuje ekologické, rekreační a hospodářské funkce.

Já musím zdůraznit, že ty dvě první funkce dáváme společnosti zcela zdarma. A já jsem dost často mluvil o tom, že by bylo daleko lepší, kdybychom místo dotací dostávali náhrady za tyto dvě funkce. Ono to totiž také něco stojí. Ono už jenom, když lidi chodí na houby, tak mám někdy pocit, že by houbaři lekli, kdyby si s sebou nevzali láhev s pitím. Ale když už je ta láhev prázdná, tak je těžká. Takže my po nich ty lesy uklízíme.

Ale vrátím se k tomu dnes projednávanému zákonu. On byl skutečně otevřený proto, aby se pomohlo vlastníkům lesů, kteří se dostali do nebývale katastrofální situace. A svědčí o tom i inzeráty, které se objevují, už dokonce daruji les. Protože vlastníci lesa mají mnoho odpovědnosti a ten lesní zákon je vůči vlastníkům podstatně restriktivnější než vůči veřejnosti. To si musíme přiznat. A teď nastala situaci, kdy tito vlastníci, kteří nám skutečně mnoho dávají, se dostali do katastrofální situace. A proto se zákon otevřel, aby se jim pomohlo.

Já se nestydím říct, že toho zneužily určité aktivistické skupiny, které si prostřednictvím poslanců do toho zákona vpašovali pozměňovací návrhy, které vlastně nic nemění. Já si myslím, že je celkem zbytečné, abych rozebíral jeden po druhém, ale ty pozměňovací návrhy skutečně v tu chvíli, kdy se tady řešila nouze někoho, neměly spatřit vůbec světlo světa. To se mělo řešit nadále. Já neříkám, že jsou všechny úplně špatné, ale žádné podstatné řešení to nepřináší.

Ti vlastníci skutečně potřebují peníze nutně. Oni opravdu nemají na to, aby zaplatili dřevorubce, kteří ty stromy pokáceli. A blíží se jarní zalesňování a našim zájmem je, aby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa byl zkrátka stromový porost.

Ještě jsem chtěl zdůraznit, že ti aktivisté, kteří si to protlačili, musíme vzít v potaz, že to jsou lidé, kteří žádný les nevlastní, kteří nehospodaří, kteří nikoho nezaměstnávají, neplatí daň z nemovitosti a nemají odpovědnost vůči budoucím generacím. Takže já moc prosím, abychom ten zákon přijali v takové podobě, v jaké přišel. A abychom se teprve následně prali s tím... Já děkuji panu ministrovi za to odhodlání změnit zákon o myslivosti. Já sám jsem vlastníkem poměrně rozsáhlé honitby a tento přílepek znamená prakticky nucenou správu. O tu já fakt nestojím. My děláme myslivost podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Musím říct, že v soukromé honitbě se dělá profesionální myslivost, není to pouze záliba jako u mnoha dalších kolegů. A je to také tvrdá dřina. A já opravdu nechci, aby mi do toho někdo mluvil. Ale v tuto chvíli považuji za nutné poskytnout vlastníkům to, co jim opravdu patří, protože les slouží nám všem. Já vám děkuji za pozornost.

