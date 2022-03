Senátor Drahoš: Ukrajinští studenti a akademici? O přínosu bych nepochyboval

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ten bod úzce souvisí se senátním tiskem č. 216, ale můžeme ho bez problémů projednat i v tuto chvíli. Pan předsedající konstatoval, že 85. usnesení výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jste dostali. Stejně jako stručnou důvodovou zprávu k návrhu usnesení. Takže já teď bych si dovolil před vás předstoupit jako navrhovatel usnesení ke zřízení fondu na podporu ukrajinských akademiků a studentů, které jsme na našem výboru jednomyslně přijali. Jak všichni víme, a už to tady zaznělo mnohokrát, invaze Ruské federace na Ukrajinu vyvolala útěk velké části civilního obyvatelstva. Zejména žen a dětí do okolních zemí. Včetně České republiky. Pan ministr vnitra tady ta čísla zmiňoval. Vypadá to, že už je u nás více než čtvrt milionu uprchlíků. A je předpoklad, že půjde-li situace na Ukrajině tímto tempem a tímto směrem, tak se tohle číslo může v konečném důsledku až zdvojnásobit. Takže kromě péče a podpory žáků na základních a středních školách, o které tady bude hovořeno také v tisku č. 216, je důležitá také otázka podpory ukrajinských studentů i akademických pracovníků, kteří prchají před válkou, případně na naše území teprve dorazí. Už za první republiky tehdejší Československo vytvořilo kvalitní zázemí pro vzdělanostní a kulturní rozvoj emigrantů, kteří prchali před bolševiky z území tehdejšího sovětského Ruska. A nám se nyní také naskýtá příležitost, jak z České republiky vytvořit bezpečné území, kde budou mít vzdělaní lidé z Ukrajiny, doufejme dočasně, ale zázemí pro své studium a výzkum. Mimochodem jedná se o sice vzdělanou a motivovanou část obyvatel nebo skupinu obyvatel ukrajinských. A naším cílem by mělo být poskytnutí takových podmínek, abychom zde mohli část z nich, v případě jejich zájmu samozřejmě, dlouhodobě integrovat. O přínosu pro naši společnost bych v takovém případě naprosto nepochyboval, ten by byl nesporný. Já jsem rád, že Ministerstvo školství se k té věci postavilo velmi pracovně. Zřizuje v současné době pracovní skupinu, která se bude věnovat právě nastavení koordinace podpory ukrajinským studentům a akademikům, a to ve spolupráci s našimi univerzitami, Akademií věd a dalšími aktéry. V tuto chvíli se to týká zejména oblastí jazykové přípravy studentů a jejich integrace do českých vzdělávacích programů. A cílem toho předkládaného usnesení je mimo jiné podpořit tyto aktivity zejména apelem na vládu na poskytnutí dostatečného financování. Pokud jde o vlastní obsah usnesení, máte ho před sebou. My v něm samozřejmě odsuzujeme jak agresi Ruska vůči Ukrajině, tak i konkrétní zničení areálu Charkovské státní univerzity, ale i stovek dalších školských zařízení. Ve druhém bodě usnesení souhlasíme s podporou ukrajinských studentů a s vytvořením dostatečné rezervy ve finančních prostředcích Ministerstva školství. V bodě 3 vyjadřujeme podporu Ministerstva školství v již zmíněných aktivitách, jako jsou jazykové kurzy, letní školy a samozřejmě integrace do toho dlouhodobějšího studia. Pak v dalším bodě oceňujeme to, že ministerstvo již uvolnilo částku ve výši 150 milionů korun na podporu studentů. Nicméně vyzýváme vládu, a to je i můj apel na vás, abyste podpořili tohle to usnesení. Vyzýváme vládu, aby tyto prostředky navýšila na dostatečnou úroveň, abychom mohli těm přicházím studentům i akademikům vytvořit důstojné podmínky. Totiž na základ od nás, jak to sleduji, vzniká celá řada podpůrných programů, velmi flexibilně nastavených, a pokud se nám nepovede včas nastavit efektivní podporu i u nás, můžeme přijít o docela velkou část lidí, kteří by určitě byli posilou akademické sféry v naší zemi. A nakonec v posledním bodě žádáme ministerstvo, aby Senátu do konce tohoto měsíce poskytlo plán péče o ukrajinské žáky v regionálním školství. Já rozumím tomu a všichni členové výboru rozumějí tomu, že se situace mění každým dnem, ale na přelomu března a dubna bychom již měli mít připravený dlouhodobější plán, jak s ukrajinskými dětmi pracovat. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, na závěr mi dovolte znovu apelovat na důležitost finanční podpory, obecně i v oblasti vzdělávání. Pokud vytvoříme přicházím žákům a studentům bezpečné a důstojné prostředí, bude to určitě v konečném důsledku benefitem pro nás pro všechny.

Děkuji vám za podporu tohoto návrhu usnesení.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. BPP



