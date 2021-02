Senátor Goláň: V dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti nevidím žádné zlo

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vždycky když vystupuji k nějaké materii z ministerstva práce a sociálních věcí, tak mám vždycky takový pocit, že cokoli tady řekneme, je bráno osobně. Prosím, aby to paní ministryně nebrala osobně. Budeme se bavit věcně.

Nerozumím tomu, co tady bylo řečeno, že jsou dohody zneužívány. Nikdo nám neřekl, kolik těch dohod bylo zneužíváno. Jedno promile, dvě promile, pět promile, jedno procento? Kvůli jednomu procentu bude 99 procent trpět a mít zbytečnou administrativu? Nevím. To tu prostě nebylo vysvětleno.

Jak je ta evidence ochrání? To už řekl můj předřečník. Jak, v čem je ochrání, proti čemu? Dohody jsou zlo. To je něco, co prostě ten zlý zaměstnavatel dává těm zaměstnancům. Já vždycky mám pocit, že ministerstvo práce a sociálních věcí říká: My jsme tady ti jediní spravedliví a ti zaměstnavatelé všichni, to jsou takoví padouši. My musíme pořád ty zaměstnance chránit. Nevím, jak je ochrání.

Já dohody o provedení práce nepovažuji jako zlo, bude tady o tom mluvit kolega Větrovský, jak je používáme ve sportu. Používají je agentury, aby mohly zaměstnat ženy na mateřských dovolených, studenty, na dva, na tři dny, důchodce. Nevidím v dohodách o provedení práce, příp. v dohodách o pracovní činnosti malého rozsahu, které nepodléhají nemocenskému pojištění, žádné zlo. Já nevidím pořád žádný důvod, proč by ta materie měla být schválena tak, jak je.

Co je naprosto tristní, že ve stavu legislativní nouze přijímáme takovýto zákon, že těm lidem, kteří si takto těžce žijí, ještě přidáme další administrativu, to je něco naprosto nevídaného. Proč to udělali? Aby obešli jakékoli připomínkování všech podnikatelských svazů. Tady je mám vypsané. Tisková zpráva. Podepsaly se pod ni Asociace malých a středních podniků, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců. Obešli je, protože zásadním způsobem nesouhlasili s tím, aby v této situaci ještě na základě stavu legislativní nouze bylo přijímáno takovéto opatření. Paní ministryně, to není osobní, to je prostě průšvih. Ti lidé neví, co mají dělat. Já bych vás chtěl vidět, kdybyste nebyla na ministerstvu, za vás neplatil stát vaše podřízené, co byste dělala jako podnikatel. Dneska máte co se ohánět a vy jim ještě dáváte další evidence? A to takovým způsobem, že obejdete všechny dotčené svazy, aniž byste se jich na to zeptali, jestli třeba oni s vámi neudělají nějaký kompromis. Samozřejmě, obešli jste je, protože jste to dali do stavu legislativní nouze. Formou naprostého přílepku. Naprosto protiústavního přílepku.

Další věc. To nestačilo. Máme ještě chytřejší nápady. Ministerstvo práce umí ještě lépe zatopit podnikatelům. Já si vyberu zaměstnance, já ho nemůžu přijmout, dokud nepůjdu nahlásit na úřad práce, že já mám nové pracovní místo. Jak mi to udrží zaměstnanost? Jak mi to vytvoří nové pracovní místa? To zase povedeme nové evidence? Pro mě evidence dohod o provedení práce, které nepodléhají nemocenskému pojištění, je stejné, jako byste zavedli EET někomu, kdo má příjmy, které nepodléhají dani. Vždyť to přece nepodléhá dani! Ale to není, že se něco vznáší někde ve vakuu.

Okresní správa sociálního zabezpečení. Městská správa sociálního zabezpečení. V pravidelných intervalech chodí na kontroly k zaměstnavatelům a všechny ty dohody si kopíruje, všechny ověřuje, zda jsou v souladu s tím, jak jsou koncipovány, zda jsou do 10 tisíc a do 300 hodin ročně. Takže ona má o nich evidenci. Ví o nich. Může nastat samozřejmě extrém, jako ty naše sportovní kluby, které nechám kolegovi Větrovskému, kdy máme jenom dohody, takže nejsme jako zaměstnavatel. Samozřejmě. Ale jestli ten děda, co mi tam přijde posekat tu trávu, oni ho zachrání tím, že budou evidovat jeho dohodu... Asi zachrání. Ještě nám to udělají v době pandemického stavu, kdy se nám zhoršují čísla, ekonomika se propadá, je nám hůř a hůř. Ministerstvo práce a sociálních věcí mi jednoho dědu zachrání, protože mi chodí na hřiště sekat trávu. Já mu to vzkážu. Možná vám poděkuje osobně. Ale myslím si, že vám nepoděkuje náš klub, který to bude muset evidovat. Považuji to za naprosto nepřijatelné, jak říkám, z hlediska materie, ale vůbec nepřijatelné z hlediska procesu, jaký to projednáváme. Protože mám pocit, že už ta vláda si z těch podnikatelů dělá legraci, že oni fakt zkouší, co oni unesou. Místo toho, aby jim odpustili odvody, podnikatelům OSVČ minimální sociální a zdravotní, aby se nemusely přerozdělovat peníze a zůstaly těm podnikatelům, tak jim navalíme další evidence. Vím, že to bude někdo vykládat, že to je jenom odkliknutí, odkliknutí... Ale když zpracováváme 800 mezd, ono to není jenom odkliknutí. To tam prostě musíte navést. Když to nepodléhá nemocenskému pojištění, tak to tam nenavádíte přece. Tu dohodu tam přece nenavádíte. Ale v okamžiku, kdy někdo po vás bude chtít tu evidenci, on nám to řekl pan ústřední ředitel správy sociálního zabezpečení... To je přece jenom datová zpráva o pár znacích, že to tam jenom pošlete. Ale ta data se tam nějak musí dostat. U těch agend to jde, třeba 300 lidí na tři dny, tak se tam někdo musí dostat. Tohle všechno jako že nic se nám v rámci stavu legislativní nouze dostane sem. A v době pandemické.

Děkuji vám za pozornost.

