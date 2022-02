Senátor Hanza: Vláda už prvním vládním návrhem tohoto zákona si sama podrazila židli

reklama

Dobré odpoledne, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Nebudu opakovat argumenty. Vyslechl jsem si opravdu velice pečlivě argumenty, jestli to mohu říct, z obou stran, podporovatelů i odpůrců pandemického zákona. Na každé té straně je kus pravdy, kus něčemu, čemu chci věřit, čemu věřím, a o tom slově víra a důvěra to celé je. Novela pandemického zákona, tak jak vznikla, jak byla argumentována, resp. nebyla argumentována vůči veřejnosti, ve své podstatě nikdy se nesnažila o to širokou důvěru získat. Protože vytvořila jenom prostor pro to, aby se proti ní brojilo a někdy i argumenty, které i mně jsou velmi cizí, ať už tady byla zmiňována totalita, fašismus, apod., to jsou záležitosti, které když slyším, tak vypínám přijímač a dál debatu nevedu.

Uvedl bych to dvěma tezemi. Vláda má mou důvěru. A druhá teze. Stav nouze není sprosté slovo. Pan ministr, dovolím si parafrázovat jeho větu, nikdo mě nedonutí, abych zneužil pandemický zákon. Tak nějak to zaznělo z úst pana ministra. Plně mu věřím a doplňuji, že věřím také tomu, že nikdo ho nedonutí, aby zneužil nouzový stav. Myslím si, že v obou těchto případech, ať už v pandemické pohotovosti, nebo ve stavu nouze, se vydávají opatření a určitě budou vydávána s řádnou péčí, mírou, přiměřeností apod. Ona důvěra vzniká nikoliv sama o sobě, ale o tom, že někoho přesvědčíte, že používáte argumenty, a on vám uvěří, že to, co říkáte, to, co navrhujete, má svůj smysl.

Jak jsem říkal, vláda už prvním vládním návrhem tohoto zákona si sama podrazila židli. To, že se následně ten zákon upravil v PS, za to patří velký dík koaličním poslancům, a i senátorům, kteří na tomto pracovali. Bohužel, v tom časovém presu se nedá úplně všechno vyspecifikovat tak, abychom tady dnes seděli a bavili se o tom, jak to možná vylepšit, a nikoliv o tom, že to zamítneme. Ono nepřijetím té novely pandemického zákona nevznikne vzduchoprázdno.

Tady nevznikne vakuum legislativní, že by vláda neměla žádné nástroje. To, co řekl můj předřečník, pan senátor Červíček, to bych mohl podepsat. Stále tady máme legislativu a máme tady i v případě, že opravdu bude potřeba, institut nouzového stavu a možnosti přijetí nějakých opatření, u kterých já věřím, že současná vláda je nebude zneužívat, nebudou přemrštěná a budou přiměřená, pokud to bude situace vyžadovat. Věřím vládě, věřím panu ministrovi, nicméně nejsem přesvědčen o potřebnosti a správnosti tohoto znění novely pandemického zákona. Proto ho nepodpořím. Ale tato vláda mou důvěru i nadále má.

Děkuji.

