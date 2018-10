Senátor Hilšer: Svojí role se ujímám s velkou chutí

Vážení spoluobčané, rozhodli jste, že mám pro příštích šest let hájit Vaše zájmy v Senátu České republiky. Je těžké vyjádřit, jak moc si toho vážím. Svojí role se ujímám s velkou chutí, odhodláním a vědomím, že politika je službou. Děkuji všem, kteří mě podporovali morálně i finančně. Děkuji dobrovolníkům. Jsem rád, že se podařil jeden z cílů, který jsem si kdysi stanovil. A to dokázat, že i běžný občan se může prosadit a že žádná snaha není marná. Je to dobrá zpráva o naší zemi. Díky, že jste přišli a dali mi svůj hlas!

Psali jsme: Senát nemá „škodit“ prezidentovi a premiérovi. Musíme i do budoucna udržet naší republiku. Hovoří nový senátor Faktor, podnikatel a umělec Rakušan (STAN): Monopol moci v této zemi neexistuje Některé ženy se rozhodují podle vizáže, s tím se těžko bojuje, vysvětlil Michálek prohru s Hilšerem. Dozvěděl se za to o sobě mnoho ošklivého Kolik má kdo aktuálně senátorů? Kdo bude mít předsedu? Zde nabízíme přehledné shrnutí voleb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV