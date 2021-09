Senátor Holásek: Jeden dlužník – jeden exekutor

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou senátní tisk č. 143, který navrhuje změnu exekučního řádu a dalších předpisů v otázce místní příslušnosti, teritoriality a zavedení principu jeden dlužník – jeden exekutor. Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2647 lidí

Já bych asi jenom stručně zopakoval ten hlavní princip, pak spíše pohovořil krátce o nějakých souvisejících záležitostech. Navrhovanou úpravou se zavádí krajská místní příslušnost exekutorů.

To je ten princip teritoriality, to znamená, že ten věřitel si nemůže nebo už si nebude moci vybrat exekutora, ale exekutora určí soud, bude to exekutor, který spadá do obvodu krajského soudu, ve kterém má dlužník bydliště, pokud je to fyzická osoba, popř. pokud tam má sídlo, pokud je to osoba právnická.

Ten druhý nosný princip spočívá v tom, že se slučují exekuce povinného u jednoho exekutora, to je ten princip jeden dlužník – jeden exekutor. To znamená, že pokud již je vedena jedna exekuce proti dlužníkovi, tak pokud je vedena další, bude ji provádět ten samý exekutor, ne exekutorů více, jako je to dosud.

Ještě bych podotkl to, že ta úprava by měla začít platit 1. července 2022, pokud bude přijata, ten proces samozřejmě bude dlouhý, to uvidíme, tak by se vztahovala na nové exekuce, které budou započaty poté, co ta novela vstoupí v účinnost. Ty, co byly započaty před účinností, proběhnou podle dosavadních předpisů.

JUDr. Jan Holásek, LL.M. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenom bych tady uvedl z těch obecných skutečností, že je to návrh novely zákona a dalších zákonů, který jsme tady už zevrubně diskutovali v souvislosti se změnou exekučního řádu před několika měsíci. To byl ten velmi komplexní pozměňovací návrh, který jsme přijali, který poté byl schválen v Poslanecké sněmovně, kde jsme nakonec se tady shodli, že teritorialitu jako takovou do toho předchozího návrhu zákona nezahrneme, protože nebylo zřejmé, že by prošla v Poslanecké sněmovně.

Jsem přesvědčen, že tady máme příležitost k tomu, abychom se vrátili k té věci, tak jak jsme si tady koneckonců říkali, tu věc posunuli dopředu, jak navrhuje paní předkladatelka. Takže já osobně se velmi přikláním k tomu, abychom v projednávání návrhu zákona pokračovali. Dovolím si také uvést to, že ta místní příslušnost jako koncept je dlouhodobě podporována Exekutorskou komorou ČR. Ten text, který je navrhován, je v zásadě shodný s textem, který schválil v minulosti ÚPV, když jsme projednávali tu předchozí změnu exekučního řádu. Návrh je v souladu s ústavním pořádkem, s ústavním právem a splňuje požadavky na předložení návrhu zákona do legislativního procesu.

Za mě bych navrhl, abychom v projednávání zákona pokračovali, aby byl přikázán k projednání ÚPV jako výboru garančnímu. Děkuji.

Psali jsme: Senátorka Dernerová: Jsou to svatí lidé Senátor Čunek: Pro viděné dobro nevidíme chyby, které to může napáchat Senátorka Šípová: Velké množství pachatelů trestných činů pochází z dětských domovů Senátor Holásek: Novelou umožníme Nejvyššímu správnímu soudu soustředit se na zásadní právní věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.