Senátor Hraba: Novodobí bolševici vylézají z děr

Ačkoliv se termín „svoboda“ 17. listopadu zmiňuje často, nesmíme zapomenout, že i dnes vylézají z děr novodobí bolševici, často převlečení do zeleného či jinak barevného kabátu, a chtějí nám svobodu vzít. Chtějí kontrolovat naše životy, diktovat, jak máme žít, co si máme myslet... A dokonce se nestydí ani mluvit o redistribuci majetku.
Postavme se jim. Mysleme vlastní hlavou, říkejme to, co si skutečně myslíme, žijme si podle svého – samozřejmě s plnou odpovědností. A nezalekněme se jejich stáda. Právě tímto způsobem se jim může každý z nás postavit.
Ať žije svoboda!
autor: PV