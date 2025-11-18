Senátor Hraba: Novodobí bolševici vylézají z děr

19.11.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snahám o potlačování svobody

Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Ačkoliv se termín „svoboda“ 17. listopadu zmiňuje často, nesmíme zapomenout, že i dnes vylézají z děr novodobí bolševici, často převlečení do zeleného či jinak barevného kabátu, a chtějí nám svobodu vzít. Chtějí kontrolovat naše životy, diktovat, jak máme žít, co si máme myslet... A dokonce se nestydí ani mluvit o redistribuci majetku.

Postavme se jim. Mysleme vlastní hlavou, říkejme to, co si skutečně myslíme, žijme si podle svého – samozřejmě s plnou odpovědností. A nezalekněme se jejich stáda. Právě tímto způsobem se jim může každý z nás postavit.

Ať žije svoboda!

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Psali jsme:

Senátor Hraba: Progresivismus už ztrácí dech. Naštěstí
Senátor Hraba: Evropa se nebezpečně otáčí zády k vlastní minulosti
Senátor Hraba: Biologie není názor
Senátor Hraba: Není divu, že klasická média ztrácejí na důvěře

