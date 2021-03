Senátor Hraba: Právo bránit život svůj, či život jiného člověka i se zbraní. Tesat do Ústavy

reklama

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé poslankyně, ctění poslanci, především děkuji za vstřícnost s možností zde tedy vystoupit v tuto chvíli.

Já bych velmi ve stručnosti uvedl senátní návrh zákona, kterým se tedy mění Listina základních práv a svobod, a to tím, že se vkládá do článku 6 odst. 4 jediná věta: Právo bránit život svůj, či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. Jedná se tedy o zakotvení práva bránit život i se zbraní jako základního lidského práva, a to posílení tohoto práva na ústavní úroveň, tedy na úroveň ústavního pořádku. Tak jako v minulosti byla některá práva upravena prostým zákonem, toto právo nikdo nezpochybňoval tak jako nikdo tedy zatím nezpochybňuje právo bránit život i se zbraní, tak přesto si zákonodárce, vědom významu takového práva, takové právo dovolil povýšit na právo ústavní. Namátkově je to právo třeba shromažďovací, nebo právo nebýt podroben nuceným pracím. Smysl této novely, senátní návrh zákona, míří tedy tam, aby toto právo bylo pro futuru zachováno i tedy do budoucna, aby byla možnost se bránit i se zbraní v ruce. Samozřejmě že touto zbraní se nemyslí střelná zbraň, nebo pouze střelná zbraň, myslí se tím cokoliv, čím by se mohl člověk bránit, aniž by byl nucen používat na svoji obranu pouze holé ruce. Ten senátní návrh reaguje na tendence, které se objevují ve státech Evropské unie, kdy tedy dochází k vyprazdňování práva bránit se s nějakým předmětem, který může být použit jako zbraň, případně musí být dokazováno, že ten předmět zbraní není - typicky nějaká vycházková hůl, zákaz chladných zbraní v Belgii, jako jsou třeba nože. Častým argumentem, který proti této novele zaznívá, je, že se jedná o posílení práva vlastnit střelnou zbraň, nebo snad zavedení a tedy rozšíření vlastnictví střelných zbraní. Tady bych chtěl říci, že tento návrh rozhodně toto neznamená a nelze to z něj jakýmkoliv výkladovým způsobem, jakýmkoliv výkladem vyčíst. V tom, jak se tedy mění definice nutné obrany, respektive tento návrh, rozhodně nemíří do změny definice nutné obrany, jakkoliv ji nerozšiřuje, pouze ukládá právo člověka bránit se s něčím a toto právo nemůže být tedy eliminováno, nemůže být úplně vyprázdněno. To je tedy základním cílem tohoto senátního návrhu.

Já vás nechci obtěžovat čtením dat, jak byl projednán tento návrh v Senátu, nicméně do Senátu se dostal a byl předložen 24. září 2019 s tím, že to poslední hlasování v Senátu proběhlo 16. června 2020, mezitím byl návrh podpořen tedy jak dvakrát na plénu, tak výborem ústavně právním, tak výborem bezpečnostním. Já vám děkuji za pozornost a budu moc rád, když návrh podpoříte a samozřejmě jsem plně k dispozici zodpovědět vaše dotazy.

