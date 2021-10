Senátor Hraba: Ústava by měla být doplňována komplexně

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové,

jen bych upozornil, že v tuto chvíli vystupuji jako zpravodaj ústavně-právního výboru. Tato novela Ústavy by měla zavádět, tak jak je navrhováno, do českého ústavního pořádku rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Ústavně-právní výbor se sešel na jednání 20. ledna 2021. Přestože byl tento tisk postoupen Senátu již o 11 měsíců dříve. Proto upozorňuji, že se jedná o tisk 205 z 12. funkčního období. Ústavně-právní výbor materii probral zevrubně. A na základě doporučení komise pro Ústavu navrhl doplnit, tedy mou osobou, já jsem navrhoval pozměňovací návrh, který by doplnil návrh novely Ústavy ve věci rozšíření pravomocí NKÚ o novelu článku 40, kde by Senát dostal rovnoprávnou roli v rámci úpravy způsobnosti Nejvyššího kontrolní úřadu.

Vedle toho by do článku 40 Ústavy měl být podle ústavně-právního výboru zařazen i zákon o České národní bance a zákon o Ústavním soudu. Doplněním, tak jak si myslím, tak jak ústavně-právní výbor už mnohokráte avizoval, Ústava by měla být doplňována komplexně. Také jsme navrhli i doplnění prodloužení lhůty pro jednání v Senátu ze 30 dnů na 60. Tak jak konec konců navrhujeme u většiny novel, které by měly zasahovat do základního zákona ČR.

Ústavně-právní výbor se proto usnesl na tom, že ve svém 22. usnesení doporučuje Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který tvoří přílohu tohoto usnesení a s jejichž obsahem jsem vás seznámil. To znamená doplnění článku 40 a prodloužení lhůty pro projednání návrhů zákonů Senátu. Určil zpravodajem mou osobu a pověřil předsedu výboru, senátora Tomáše Goláně, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Děkuji.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. BPP



