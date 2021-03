Senátor Kantor: Sjednocení přináší systémové problémy přílišné provázanosti a možnosti ovlivňování

reklama

Tak ještě jednou děkuji za slovo. Já bych se zmínil o tom pozměňovacím návrhu, který podával nebo který má v současné době zdravotní výbor. Velmi pěkně na začátku toho jednání o tom mluvil pan předseda Kraus, který v podstatě říkal, že v této podobě se to k nám vlastně vůbec nemělo dostat. Že se to mělo dostat v té podobě, aby se domluvily mezi sebou ministerstva.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3417 lidí

Domluvily a daly dohromady tu svoji koncepci. A potom teprve se to mělo dostat do zákona. A o tohle v podstatě já se snažím opírat tu obhajobu toho pozměňovacího návrhu, který původně, předtím, než byl přijat jako výborový, podal Kantor, Adámek, Čunek, paní senátorka Dernerová, pan senátor Goláň, Hubáčková, Jelínková, Rabas, Šimetka, Zitterbart. Ten, pokud se nemýlím, tak ten pozměňovací návrh byl potom ve výboru pro zdravotnictví přijat, z 8 přítomných 5 bylo pro a 3 se zdrželi hlasování. Já tu celou věc nebudu rozebírat na úrovni čísel a všech těch dokumentů, které v podstatě jste všichni pravděpodobně dostali, ať už je to správa Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze 14. 1. 2021, nebo argumentace Ministerstva zdravotnictví. Tam je množství čísel v obou dvou. Tedy píší obě dvě strany, že patří mezi právě ty, kteří mají tu službu zajišťovat. Na podvýboru pro zemědělství zaznělo, že v tom pozměňovacím návrhu jsou uvedeny nepravdy. Je to pikantní, protože já jsem ten návrh ještě vůbec tehdy pohromadě neměl, takže se opravdu pokusím být věcný v tom, co mi na té celé věci nejvíc vadí.

Pozměňovacím návrhem schváleným v rámci projednávání ve sněmovně došlo k přesunu částí kompetencí v oblasti dohledu nad otevřenými zdravotnickými službami z krajských hygienických stanic na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Já možná budu občas používat zkratku KHS nebo SZPI. Sněmovní verze bohužel přináší zásadní snížení úrovně ochrany zdraví spotřebitelů, a proto se tímto pozměňovacím návrhem v podstatě uvedená změna jenom odmítá. A pravomoc se ponechává, tak jako doposud, ve stejném režimu. Takže není to věc, která by se vracela někdy před rok 2015 nebo 2014, protože tam tehdy došlo k tomu rozpolcení těch pravomocí. Takže teď se to vrací jenom tam, kde to je v současné době. A úplně jednoduše lze říct, že předkladatelé doporučují tento kompetenční spor dohodnout mezi oběma ministerstvy. A na základě této dohody pak provést eventuální změny zákona. Tedy v současné době zanechat současný stav i proto, že tuto závažnou změnu není nutné řešit v nouzovém stavu. A překotné řešení tedy také není nutné. Já jsem snažil dohledat vlastně jednání, která kolem toho proběhla, lékař by řekl lege artis, tak jak by to asi mělo být, tak jak by asi člověk měl představu, tak jsem se pokoušel dohledat někde zápis na Ministerstvu zdravotnictví, který by byl z této schůzky. Já jsem ho nedohledal. Mými prostředky, mými možnostmi nebylo možné. Takže neexistuje jediný doklad o tom, že by jednali ministři a hlavní hygienička a kolegové pana ministra zemědělství. Ten neexistuje v písemné formě. A to je jedna taková důležitá věc. Potom to bylo přijato jako pozměňovací návrh. 20. 10. byl předložen panem poslancem Birke tento do opakovaného druhého čtení. A opět je to prostě důvod toho, proč se domnívám, že by bylo potřeba tu věc celou vrátit na začátek, aby si ministerstva, kteří tu práci, to je to právě, že tu práci dělají dobře obě dvě ministerstva v současné době, a není potřeba tedy v tuto chvíli, v době oslabení epidemií, v době výměn klíčových osob, protože vlastně z tehdejšího období byl pravděpodobně, to si myslím, že byl pan ministr Prymula, potom tam mohla hrát roli paní hlavní hygienička Rážová, takže v době výměn těch klíčových osob, tak teďka vlastně stojíme zase někde na začátku, protože je to určité dědictví, co nové vedení zdědilo. A taky v době, kdy je ve hře zákon o veřejném zdraví.

Velkou výhodou SZPI je centralizace. Potom pravděpodobně mohou jako líp řídit, než je tomu v určitých okamžicích v současné době, ale za chvilku dokážu, že to není zase až taková závada. V této době je ve hře zákon o veřejném zdraví, kterou určitou centralizaci předpokládá. Měl by se projednávat v dohledné době, protože už se o něm na ministerstvu zdravotnictví jednalo a jsou to diskuse velké. Ty hygienické stanice, je docela možné, že budou centralizovány taky. V této době, kdy se všechno mění, kdy se mění osoby, které na tom dělají, kdy se mění a jsou oslabeny epidemickou situací krajské hygienické stanice, taky v době, kdy se jedná o tento zákon, přichází zásadní změna, která může být na desítky let. To není přechodná záležitost epidemie, která v současné době prochází nebo probíhá.

To je hlavní princip, kvůli kterému jsme navrhovali, výbor, který přijal tuto změnu. Vrátit to tak zpátky. Ministerstva se dohodnou mezi sebou. Potom tento kompetenční spor bude vyřešen a půjde to velmi lehce dál.

V podrobnostech bych se mohl zmínit o tom, jaký podíl krajské hygienické stanice mají na ochraně zdraví atd. Já bych asi v tuto chvíli nechtěl vás tím zatěžovat, i když tady mám množství dat, které jsem si kolem toho zjišťoval atd. Tak velmi podrobně. Určitě je důležité, že dozor nad tím společným stravováním je provázán s ostatní činností hygienických stanic, protože to je komplex, s činností protiepidemických oborů, i oborů hygieny obecné, komunální, hygieny práce, jeví se dlouhodobě jako efektivní a účelný. Navíc je to uspořádání, které mnohé evropské státy oceňují a považují za ideální.

Z našeho pohledu tedy změna schválená Poslaneckou sněmovnou přináší zásadní snížení úrovně ochrany zdraví spotřebitelů, zejména v okamžiku elementárních nákaz, jako je stafylokoková enterotoxikóza, úplavice, žloutenka typu A. Čili onemocnění, kde je zdrojem člověk, nikoli potravina. Tady jenom důležitá zmínka o tom, pan ministr mluvil o tom, že toto není nijak dotčeno, ta činnost hygienických služeb. Ale v tomto okamžiku by hygienické služby zasahovaly tehdy, až se něco stane. Ten výrazně preventivní charakter, který hygienické služby mají, je zcela zásadní. Prevence v medicíně je to, co by mělo být postaveno nad všechno ostatní. Taky bych chtěl ještě se zmínit třeba o reminiscenci na tom, že hygienické služby mají zásadní vliv, měly zásadní vliv v takových těžkých okamžicích pro stát, jako byla třeba metanolová aféra, protože tam sehrály zásadní roli, nebo, a teď mi dovolte zkratkou nějakých 50, 60, 70 let zpátky, v 50. letech, myslím, že to bylo, jsme se na fakultách učili o epidemii klíčové encefalitidy, která se šířila mlékem koz. Bylo to na Moravě, myslím. I tady sehráli epidemiologové zásadní roli, dokázali to dohledat.

My postrádáme rozbor a zhodnocení případných dopadů navrhovaného řešení na lidské zdraví a přitom zároveň to nepředstavuje žádnou úsporu státních prostředků. Pan ministr správně říkal, myslím, že to bylo u 3. čtení, že to nebude stát žádné náklady pro ministerstvo zemědělství. Ale v podstatě nikde k tomu žádný rozbor není. To, že říkal, že to vezmou z vlastních zdrojů a úsporami. Tam schází jakákoli ekonomická rozvaha v tom pozměňovacím návrhu. Mohl bych se zmínit o tom, kolik zaměstnanců má kdo k dispozici, ovšem to máte k dispozici všem taky, tak nechci zdržovat. Ani počtem kontrol. To je taky důležité. Ale zase to měl každý z nás možnost si prostudovat.

Další důležitá věc je, že vzhledem k té hře, která se odehrává v této věci, se zdá irelevantní i zdůvodnění návrhu pomocí přetíženým hygienickým stanicím. Zdá se mi to jakoby určité... Já jsem členem klubu KDU, zdá se mi fakt s jistým, vytahovat a přicházet s tímto návrhem v okamžiku, kdy jsou hygienické služby oslabené, odvádí státu obrovskou práci, pomáhají, kde můžou, jsou rok nasazené... Prostě v této situaci nemůže být důvod pro zásadní koncepční změnu kompetencí dozorového orgánu.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naopak hygienici, kteří zůstávají na těch hygienách, jsou snadno aktivovatelnou zálohou, aby pomohli kolegům epidemiologům, například v trasování. Je to vnitřní rezerva krajských hygienických stanic. Je to téměř 400 zaměstnanců. Jedná se o nedůvodný požadavek na sjednocení dozoru, neboť unijní legislativa předkládá členským státům povinnost zajistit dozor nad potravinami, ale nevyžaduje ani nepředpokládá, že to bude zajišťovat jeden orgán nebo zastřešovat jeden resort. Naopak sjednocení pod jeden resort přináší systémové problémy přílišné provázanosti a možnosti ovlivňování. Takže zase pro ty dva hráče v této věci je určitě dobře, když to zůstane v současném stavu.

Potom přijetí sněmovního návrhu v této oblasti nepodporuje ani Českomoravská konfederace odborových svazů, nepodporuje Svaz obchodu a cestovního ruchu, nepodporuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a Česká lékařská komora.

To je celý ten pozměňovací návrh a rozbor toho, proč byl předložen. Ještě závěrem úplně mi dovolte, abych, ať už dopadne jakkoli ten pozměňovací návrh, dedikoval paní Jarmile Rážové, bývalé hlavní hygieničce, které jsem především ten pozměňovací návrh chystal ještě donedávna, děkuji všem ředitelům a výživářům krajských hygienických stanic, všem těm pracovníkům, kteří podporovali tento pozměňovací návrh, děkuji také současné paní hlavní hygieničce, se kterou jsem měl možnost už tu věc konzultovat, ona je výživářka, zabývá se audity potravin, dělala 6 let v Bruselu na auditech těchto, takže z jejího erudovaného výkladu jsem taky pochopil, že tato cesta je správná, kterou tady navrhujeme. Tak děkuji všem těmto hygienikům, epidemiologům, vedení ministerstva zdravotnictví i těm, kteří tam ještě zatím zbyli, za to roční nasazení v současné epidemii. O to víc vás žádám o podporu našeho pozměňovacího návrhu. Má zrušit to, co bylo v době úplného využití těchto hygieniků bez projednání přijato Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Kantor: Pan premiér svým sebestředným chováním ohrozil deset milionů obyvatel Senátor Kantor: Mám ještě několik otázek pro pana ministra Kantor (KDU-ČSL): Epidemie způsobuje nárůst těžkých stadií nádorových onemocnění Senátor Kantor: Důvěra ve státní instituce je těžce podlomená

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.