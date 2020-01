Senátor Koliba: Autismus, o kterém se mluví v souvislosti s očkováním, je falešná stopa

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně senátorky, kolegové senátoři, jistě vás nepřekvapuje, že dneska vystupuji, je to zdravotnické téma, nedá mi to nevystoupit. Zabýváme se tady celou škálou problematik, které se týkají jak hospodářství, ekonomiky, energie, životního prostředí, dopravy, ale jedno z nejcitlivějších témat, které se týká všech, je právě zdravotnictví. A přestože je tu celá řada lékařů, tak ne všichni jsme nebo jste lékaři, proto je někdy těžké se zorientovat. Jsou tady názory pro, jsou tady názory proti. Další důležitá věc je, že vzniklo v poslední době jakési hnutí, které zdůrazňuje negativní důsledky očkování, zdůrazňuje negace a propaguje jakousi svobodu a samostatnost v tom, že mají právo své děti neočkovat. Tady bych chtěl zdůraznit, že neočkovat děti je sobecké a nebezpečné. Není to jen záležitost té matky, není to záležitost toho jedince, který není očkovaný. Je to kolektivní záležitost, proto je postup očkování povinný a je garantovaný státem. Toto je velice důležité, abychom si všichni uvědomili, když o tom diskutujeme. Já proto vítám, tento zákon je nový a vlastně napravuje to, co tu v minulosti chybělo, že skutečně ve výjimečných případech, jak tady pan profesor Malý zdůraznil, jsou to opravdu jednotlivé, maximálně desítky případů ročně, které mohou mít trvalé následky až smrt, ta v poslední době nebyla, vakcíny jsou čím dál bezpečnější.

Jinak jenom takové ohlédnutí se do historie. Určitě znáte jméno Edwarda Jennera, který žil v letech 1749-1823, který se zasloužil právě o bezpečné očkování, protože první očkování, když se tedy bavíme o očkování, tak trošku do historie, první očkování zavedla Anglie v roce 1721. Ale bylo to očkování proti pravým neštovicím, které představovaly jednu z nejzávažnějších nemocí. A bylo to očkování jakýmsi způsobem pravými neštovicemi. A právě tento vesnický lékař, doktor Jenner, objevil, že je zkřížena reakce i na kravské neštovice, a tím pádem se očkování dostalo do podoby, které známe i dnes, že vakcíny jsou, dá se říci, zcela bezpečné.

Poslední věc, kterou bych zdůraznil, že autismus, o kterém se mluví v souvislosti s očkováním, je falešná stopa. Opravdu, ta práce byla nepodložená, ta souvislost se neprokázala. Autismus je velký problém, ale není to předmětem dnešního tématu. Autismus je nedořešený společenský problém, s tím s kolegou naprosto souhlasím. Ale je to prosím jiná problematika než očkování. Nerad bych to dneska diskutoval.

A úplně poslední věc, kterou jsem chtěl říct. Ještě poslední informace. Na výboru byl předložen pozměňovací návrh pana senátora Kantora, s kterým vyjádřil souhlas i pan ministr. Protože skutečně pozměňovací návrhy z Poslanecké sněmovny jsou i pro mě nepochopitelné, že vlastně redukují dobrou myšlenku těch náhrad, tak, jak byly původně myšleny. Takže já osobně podporuji tento návrh zákona, ale s tím, že ten pozměňovací návrh – a věřím, že v PS bude také zdravý rozum, aby tento pozměňovací návrh byl také schválen. Děkuji vám za pozornost.

