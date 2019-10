Senátor Koliba: Situace s kůrovcovou kalamitou je opravdu katastrofální

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy senátorky, páni senátoři.

Možná vás to překvapí, že já, jako lékař gynekolog, vystupuji zrovna k lesnímu zákonu, ale mým koníčkem je myslivost. To, co tady přednášel, vaším prostřednictvím, pan senátor Canov, s tím nelze nesouhlasit. To je absolutní pravda, určitě bych to podpořil. Na druhé straně část mého volebního obvodu je na okraji Jeseníků. Nevím, jestli jste měli možnost v poslední době Jeseníky navštívit, já jsem tam byl v poslední době skoro každý týden, a ta situace s kůrovcovou kalamitou je opravdu katastrofální. Možná jedna z nejhorších.

A přestože mám velké výhrady k tomu, co je v té části, která se týká myslivosti, přesto si vás dovoluji požádat o to, zda bychom podpořili znění tohoto zákona. Já panu ministrovi plně věřím, že dojde k dořešení těch sporných otázek, a dovoluji si vás požádat o podporu toho zákona, ve znění Poslaneckou sněmovnou, s tím, že se plně připojuji k doprovodným usnesením. Ale, prosím vás, tady to nemusí být otázka 26 dní, tady to může být otázka, že Poslanecká sněmovna skutečně, víte, jak je nevypočitatelné projednávání toho dalšího zákona. Takže vraťme se k meritu věci, k čemu ten zákon má sloužit.

Má sloužit k tomu, aby se dostaly finanční prostředky těm, kteří je potřebovali už včera. Takže, zase vaším prostřednictvím, nelze než nesouhlasit s panem místopředsedou Štěchem. Což já nečiním často, ale v tomto bodě jsem s ním úplně ve shodě. A opravdu se přimlouvám, že kdo rychle dává, dvakrát dává. A jsme rada starších, mějme zdravý selský rozum. Jde o meritus tohoto zákona, který té myslivosti natolik neublíží, jak to ublíží, když ho nepřijmeme a vrátíme. Děkuji vám za pozornost.

