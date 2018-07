Senátor Láska: Nebude to zadarmo, ale tohle je konec Andreje Babiše

Nejsem si jist, co vlastně znamená fakt, že v České republice povede ministerstvo spravedlnosti trestně stíhaná osoba. Ano, zní to jako cesta do pekel. Ale já věřím v sílu naší občanské společnosti. Věřím dokonce i ve zdravý úsudek Babišových voličů, na které tohle bude moc. Nebude to zadarmo, ale tohle je konec Andreje Babiše. Tohle není možné ustát. Tohle prostě neprojde.

Jen jsou třeba teď dvě věci. Za prvé důsledné a principiální vyjadřování názoru, že tohle do civilizované země nepatří. Žádné zvaní Andreje na akce a focení s ním (my museli, je to premiér). Žádné chválení lidí z ANO i když se zrovna zdá, že udělali dobrou věc (speciálně třeba pro Rekonstrukci státu nebo Jsme Fér!)

A za druhé. Nabídněme odchozím voličům ANO novou alternativu. A mezi sebou se hašteřící zbytky demokratických sil s občas probleskujícími velmi zkompromitovanými tvářemi jimi nejsou. Kolegové politici píšete skvělé statusy na twitteru, chápu vaše naštvání. Ale pořád se nám nedaří lidem nabídnout jinou tvář politiky. Odvážnou, spolupracující a pokornou. Možná teď je ten nejvyšší čas.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

autor: PV