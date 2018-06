Senátor Láska: Americká politika oddělování dětí nelegálních migrantů je zvěrstvo

Nezavírejme oči před žádnými zvěrstvy. Ani před těmi, co dělají spojenci. Americká politika oddělování dětí nelegálních migrantů je zvěrstvo. Je to týrání dětí. Je to způsobování nevratných škod na duších i psychice nevinných.

Odtržení malých dětí od rodičů a držení je v jakýchsi kotcích bez vysvětlení, bez odborné pomoci, bez odborné péče, je zvěrstvo. Já prostě nemám jiný výraz. Ta děcka nic neprovedla. Možná jejich rodiče. Nechť jsou ti souzeni. Ale co provedli ty děti? Proč jsou týráni, proč jsou trestáni.

Dokážete si představit, co se asi děje v hlavičce a srdíčku pětileté holčičky, kterou vezmou od rodičů a nechají ji zavřenou bez pomoci, bez vysvětlení, v drátěném kotci?

Kdokoli, kdo je schopen takto krutě chovat se k dětem, je do budoucna schopen asi všeho. Fakt nevím, kdo je za tohle vinen. A dokážu si představit, že odpovědnost hází jeden na druhého. Úředníci na zákonodárce. Zákonodárci na výkonné úředníky. A je mi to fakt jedno.

Tahle situace připomíná scénáře různých sci-fi příběhů, kterými začínají hrůzné totality.

Věřím v sílu americké demokracie, která se doufám velmi rychle vyrovná s jevem, který v civilizovaném světě nemá vůbec co dělat. A co víc, vezme si z toho poučení, aby se podobné věci už nikdy neopakovaly.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: VIDEO Trumpova ministryně večeřela. Vtrhli k ní a řvali na ni. USA ve varu kvůli odebírání dětí migrantům Merkelová a Macron vyzvali k větší solidaritě při řešení migrace. Mezitím Trump vůči imigrantům dost přitvrzuje Jste zaujatí vůči Izraeli! USA dnes prý oznámí odchod z Rady OSN pro lidská práva Štěpán Křeček: Spojené státy vyvolávají světovou obchodní válku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV