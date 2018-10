Senátor Linhart: Jak poslat peníze do chudších a nejchudších regionů

Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Mám toho tady ještě hodně, mám zde celý šanon problémů. Ale protože včera už jsme o tom mluvili, vy jste všechno slyšeli, nebudu zdržovat, paní ministryně mé argumenty a kritiku zná. My si občas dopisujeme a komunikujeme. Chci poděkovat za schůzku se třemi náměstky před třemi týdny, kdy jsme se snažili nějaké věci si porovnat a pochopit se navzájem. To jistě bylo dobře.

Včera jsem pokládal paní ministryni Schillerové mimo jiné dvě otázky, nedostal jsem na ně odpovědi, s tím, že mi řekla, zeptejte se zítra paní ministryně Dostálové. Možná, že úplně nebudu očekávat odpověď na otázky, přesto je tu vyslovím, protože si myslím, že o těchto věcech je potřeba komunikovat intenzivně, tak, jak jsme začali, a doufám, že to byl opravdu začátek.

A to se týká toho, co velmi často slyším, a to je argument, jako omluva pro to, že do chudých regionů nejdou dlouhodobě peníze. Ten NUTS se týká paní ministryně, myslím, že to nebere osobně, není to politika této vlády. Dlouhodobě se nám nedaří nasměrovat peníze na kohezní politiku do chudých regionů. Na to jsou čísla, jsou evidentní. Chtěl bych se zeptat, protože velmi často zní argument – nízká absorpční kapacita regionů. Ale v podstatě fakt nevím, co to znamená, protože jistě to neznamená to, že regiony by neměly kam dát peníze. A může to být mnoho dalšího. Já to tak nevím. Když to čtu v dopisech paní ministryně a dalších ministrů, rád bych si vysvětlil, co to znamená, resp. co s tím. To opravdu může znamenat, že v regionech – a je to dlouhou dobu – je možná nějaký lidský potenciál, možná, že jsme neschopní, blbí, já to klidně vezmu i na sebe. Ale je to součást problému a tak se k tomu také musí přistupovat a doufám, že se nám to podaří nějak vykomunikovat. To je jeden takovýto pojem.

Druhý je o nástrojích, kdy ministerstvo by mělo vědět, jak docílit toho, jak poslat peníze do chudších a nejchudších regionů. Chtěl bych se zeptat, jaké nástroje už nyní by šly použít v rámci tohoto plánovacího období, resp. příštího. Vnímám, že malinká snaha je, ale opravdu velmi malá. A dostávám odpovědi, že do regionů se peníze posílají těm, že jsou speciální výzvy, případně mají bodování navíc. Ale řekl bych, že to je velmi okrajové, spíš nicotné a bylo by potřeba do toho napřít nějakou sílu a nějakou intenzitu, aby objemově to byly podstatné peníze.

Víc tady nebudu zdržovat, protože myslím, že to je na dlouhou podrobnou diskusi, kterou doufám, že se nám podaří vést s ministerstvem pro místní rozvoj, s paní ministryní, která bych řekl, že je v obraze i s náměstky a že to reálně budeme posouvat někam dál.

Pro dnešek jenom tolik a děkuji za odpovědi a za snahu.

