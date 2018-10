Ministryně Maláčová: Dobře fungující veřejná správa může přispět k řádné implementaci evropského pilíře sociálních práv

Děkuji, vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Dovolte, abych vás seznámila s rámcovou pozicí vlády k návrhu nařízení o Evropském sociálním fondu plus, který zveřejnila Evropská komise již v květnu tohoto roku, přesně 30. května.

Evropský sociální fond plus představuje dle návrhu komise hlavní nástroj EU pro realizaci investic do občanů a provádění evropského pilíře sociálních práv. Podpora z fondu je zacílena na oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního začleňování a zdraví. Evropský sociální fond plus nově spojuje následující fondy a programy. Je to 1) ten současný Evropský sociální fond, iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, 2) Fond evropské pomoci nejchudším osobám, 3) program EU pro zaměstnanost a sociální inovace, 4) program EU v oblasti zdraví.

Celkový rozpočet Evropského sociálního fondu plus pro období 2021 až 2027 představuje dle návrhu komise zhruba 101,2 mld. eur, z čehož má být 100 mld. eur vyčleněno na programy řízené členskými státy. Celkem 761 mil. eur pak představuje rozpočet na program EU zaměstnanost a sociální inovace a 413 mil. eur rozpočet pro program EU zdraví. Návrh nařízení stanovuje zejména pravidla pro zacílení intervencí fondu a pro tematickou koncentraci těchto intervencí. Převážná většina pravidel pro čerpání prostředků z fondů EU na programy řízené členskými státy je obsažena v tzv. nařízení o společných ustanoveních, které tvoří základ balíčku legislativy pro politiku soudržnosti v letech 2021 až 2027.

Nyní bych ráda nastínila pozici ČR k návrhu nařízení o Evropském sociálním fondu plus. ČR vítá, že budou Evropský sociální fond plus v sobě zahrnuje také iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a Fond evropské pomoci nejchudším osobám, což významně přispěje ke zpřehlednění programů a zjednodušení implementace. Zásadní pro ČR je však umožnit větší flexibilitu navržených pravidel tematické koncentrace intervencí. ČR obecně souhlasí s potřebou tematické koncentrace, avšak navržená pravidla, zejména nastavení vazby na specifická doporučení Rady a minimální povinné podíly na sociální začleňování a také řešení materiální deprivace, vnímá ČR jako příliš přísná a neumožňující v dostatečné míře zohlednit specifické potřeby jednotlivých států. ČR bude usilovat o větší míru flexibility, aby bylo možné řádně zohlednit specifika jednotlivých členských států EU. Z hlediska věcného zaměření ČR podporuje zacílení intervencí fondu na oblasti na oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního začleňování a zdraví a bude požadovat zachování možnosti zacílení fondu na oblast modernizace veřejné správy. To si myslím, že je pro nás klíčové. Dobře fungující veřejná správa má vysokou evropskou přidanou hodnotu i potenciál významně přispět k řádné implementaci evropského pilíře sociálních práv.

Tolik ode mne na úvod, děkuji vám za pozornost.

