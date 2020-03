Senátor Nytra: Místo přesvědčování odmítačů očkování stát navrhuje represi

reklama

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně senátorky, kolegové senátoři, vážený pane ministře.

Ta novela je opravdu možná z 90 % adaptace dvou nařízení Evropské komise, na druhou stranu upravuje i některé záležitosti, abych začal pozitivně, určitě se dá vnímat pozitivně úprava § 9 týkající se škol v přírodě, ale skrývá také v podstatě drobnou úpravu § 50. A tady u té úpravy se chci zastavit. Já sice rozumím panu ministrovi, že je v nelehké situaci ohledně současného stavu, ale budu mít dotazy konkrétní. Protože při vědomí toho, že Světová zdravotnická organizace zařadila odmítání očkování na 10 nejzávažnějších věcí, při vědomí toho, že já osobně podporuji očkování jako takové, jako prospěšné, tak se chci zeptat právě na tu nelogičnost týkající se toho § 50, protože pokud bychom přijali znění, které je nám předloženo Poslaneckou sněmovnou, tak děti ve věku mezi 3 až 5, případně 6 lety, v závislosti na tom, kdy budou nastupovat povinnou školní docházku, nebudou moci vedle toho, co už dneska nesmí, to znamená být přijímány do předškolních zařízení dotovaných z veřejných zdrojů, by nemohly být přijímány ani do nedotovaných předškolních zařízení. A úderem, dovršením 5., respektive 6. věku, musí do těchto předškolních zařízení, dokonce i do těch státních, protože přednost má povinná předškolní docházka. Chci se zeptat, co se na tom dítěti nebo na té kritické situaci změní, když to zjednoduším, mezi 3 až 5 lety to dítě nikam nesmí a v 5 letech musí? Domnívám se, že stát tady místo přesvědčování, propagace, případně agitace těch odmítačů očkování nastoupil nebo navrhuje prostou represi. Matky nebo rodiče tímto donutíme k opuštění zaměstnání, pošleme je pro dávky, případně tyto dětské skupiny se přesunou z oficiálního provozu do šedé zóny. A stát je nebude mít pod kontrolou už vůbec.

To je i obsahem toho mého pozměňovacího návrhu, toho bodu číslo 1. To, co máte předloženo, ty další body, ty jsou vyloženě opravy legislativních chyb, tady se chci taky zeptat, protože v tom předloženém návrhu máte alternativu u bodu č. 3, jsou tam dva body, týká se to uložení sankce. Ve stávajícím znění je za porušení, kdy se fyzická, právnická nebo podnikající osoba jako zaměstnavatel při práci s faktorem pracovních podmínek neupravených právním předpisem nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n), a to je stanovit hygienický limit faktorů pracovních podmínek neupraveného právním předpisem atd., je ve stávajícím znění pokuta až 2 miliony Kč. Touto novelou se na totéž písmeno, tentýž odstavec, tentýž paragraf vztahuje pokuta 100 tisíc. Jinými slovy, na jeden a tentýž přestupek bychom měli stanovené dva horní limity pokuty. Takže moje otázka č. 2 na pana ministra. Co tím vlastně předkladatel zamýšlel? Jestli opravdu chce snížit tu pokutu z 2 milionů na 100 tisíc, což mi připadá logické. Pak by platil ten první bod č. 3. Pokud bychom ho neprohlasovali, tak bychom se museli vrátit k tomu druhému návrhu mého bodu č. 3. A třetí věc, ono je to skryté, nemám to ani upravené v pozměňovacím návrhu, ale objevila se tam ještě jedna chyba, a to je můj třetí dotaz na pana ministra, v § 47 a) odst. 4., týká se očkování proti žluté zimnici, jsou vyjmenované lékařské obory, které mohou očkovat, kromě těch specifických nebo speciálních, jako je hygiena, epidemiologie, infekční lékařství atd., jsou tam všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, a ta věta plynule pokračuje, po absolvování certifikačního kurzu očkování. Je záměrem předkladatele, aby i ti specialisté absolvovali tyto certifikační kurzy očkování nebo pouze ti všeobecní lékaři, aby absolvovali ty kurzy? Protože to může mít dopad na prakticky chod toho očkování, jestli i ti specialisté, ptám se jako laik, jestli je záměrem předkladatele, pak nemusíme nic měnit a všichni budou povinni absolvovat certifikační kurz očkování. Pokud to záměrem nebylo, pak by se to muselo češtinářsky upravit.

Děkuji za pozornost.

