Senátor Nytra: Ochraňme si svoje životní prostředí

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

My jsme se tady pustili do energetické politiky. Já nejdřív jeden příklad. Protože jsem tady slyšel, jak budeme stavět do určité hranice na moři větrníky. Takže na postavení jedné jaderné elektrárny potřebujeme 25 000 tun oceli, ekvivalent ve větrnících by byl 1 166 000 tun oceli. V cementu je to 300 000 tun proti 656 000 tun, ekvivalentu jedné jaderné elektrárny. Takže to jenom pro ukázku, protože když se hodně často díváme do Německa, Německo má dneska vyšší procento výroby energie z uhlí. Omezuje těžbu uhlí, protože ho dováží, omezuje výrobu koksu, omezuje výrobu oceli, protože tyto suroviny dováží.

V tomto případě naprosto nechápu rozhodnutí Evropské unie, kdy zvýšila dovozní kvóty na dovoz oceli z Číny. A tady si myslím, že se shodneme s vládou. I kdybych připustil, že v Číně se vyrábí za stejných ekologických podmínek, oni tam přece jen už nejsou na stromech, kde je uhlíková stopa dopravy té oceli do České republiky? Není. Takže je to z mého pohledu, když se dívám na to Německo, velice alibistické. Ano, ochraňme si svoje životní prostředí a je nám úplně jedno, co se dělá na druhé půlce zeměkoule. Ale to jsou jen jednotlivosti.

Ing. Zdeněk Nytra BPP



Já jsem chtěl říct, když poslouchám tu diskuzi, zrušme uhelnou komisi, zrušme ministerstvo průmyslu, zrušme celou vládu, my tady bez diskuze, bez odborných argumentů, bez projednání navrhujeme, tady to zrušme, tady to podpořme. Od toho je Senát? Já si myslím, že ne. Ano, plně podporuji stanovisko kolegyně senátorky Žákové, udělejme k tomu odborný seminář. Pozvěme si odborníky pro, proti, rozeberme to. Rozeberme ta nesmyslná čísla, co jsem vám tady říkal, jsou úplně takhle vytržené z kontextu, jako jsem tady slyšel od svých předřečníků. Bavme se odborně a pak třeba dejme svůj názor.

Ale máme tady erudované odborníky v rámci uhelné komise, která dneska řeší, a to znamená, že to není o tom, že by Česká republika nic nedělala. Dneska se řeší koncepce, kdy se Česká republika odpoutá, nebo rozloučí se spalováním uhlí. Já jsem slyšel takové šílené číslo, nevím, já to neumím ověřit, kdybychom chtěli být uhlíkově neutrální v roce 2050, tak musíme každý den postavit jednu jadernou elektrárnu. Pojďme do toho. Já nevím, jestli je to pravda, nebo to je jednou za rok, ale my tady dneska teď v tuto chvíli tvoříme v podstatě energetickou koncepci tohoto státu, aniž bychom měli pro to jakékoli podklady. Takže bych vás chtěl poprosit, ano, přesvědčujme přesvědčené, ale nechme odborníky pracovat. Děkuji.

