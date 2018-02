Senátor Nytra: Proč do toho jdeme spolu?

Oblastní sdružení ODS Ostrava zvolilo kandidátku do Zastupitelstva města Ostravy pro komunální volby 2018

Vůbec poprvé se bude jednat o kandidátku s podporou jiných stran, a to TOP 09 a Strany soukromníků. V 55 členné kandidátce obsadí ODS 39 míst, kandidáti TOP 09 11 míst a Strana soukromníků 5 míst.

Zdeněk Nytra: V tajné volbě jsem byl zvolen lídrem kandidátky. Jaký volební výsledek považuji za úspěch? Získat nejméně dvojnásobný počet hlasů ve srovnání s rokem 2014 a není nereálné, abychom měli 10 zastupitelů /v současnosti 4/. Toho můžeme dosáhnout pouze společně se svými partnery z TOP 09 a Strany soukromníků. Hlasy jejich voličů nesmějí propadnout! Našim cílem je Ostravu probudit. To znamená přilákat do města zpátky investory, i ty naše spoluobčany, kteří odešli. Ostrava má na to být moderní metropolí a příjemným místem pro život.

Martin Štěpánek, předseda OS ODS Ostrava, č. 2 na kandidátce: V letošních komunálních volbách je cílem ODS integrovat hlasy pravice a vytvořit silný subjekt v městském zastupitelstvu, který bude mít výrazný vliv na rozvoj města.

Tomáš Velička, předseda krajské TOP 09: Po zkušenostech z dobré spolupráce ze senátní kampaně i z komunálu (Klimkovice), nabízíme našim voličům integrované pravicové uskupení, po kterém je v současnosti poptávka“,

Petr Thaisz, krajský předseda Strany soukromníků: „Navazujeme na spolupráci z kampaně do Poslanecké sněmovny. Chceme v tomto trendu pokračovat v celém kraji a jsme rádi, že začínáme právě v Ostravě a že se k této spolupráci přidala i TOP 09.“

Pořadí prvních pěti kandidátů do zastupitelstva města Ostravy::

Ing. Zdeněk Nytra (nestraník) Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. (ODS) Ing. Vladimír Cigánek (ODS) Ing. Miroslav Svozil (ODS) Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (TOP 09)

(převzato z Profilu)

Ing. Zdeněk Nytra BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Nytra: Ankety před volbami a po nich. Co si myslím? Senátor Nytra: Proč najednou všichni mluví o Místecké? Nytra (BPP): Zchátralá Ostravica bude strašit ještě 5 let Nytra (BPP): Názory Martina Schulze jsou mimo realitu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV