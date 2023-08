Senátor Růžička: K zvyšování rychlosti nevidím nejmenší důvod

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, přeji dobré dopoledne.

Dopředu svého krátkého příspěvku říkám, že nemám v úmyslu podávat žádný pozměňovací návrh, nebudu mít ani dotaz na pana ministra. Jen mám potřebu vyjádřit se k tomu, o čem se tady zmínila i paní místopředsedkyně, k tomu zvýšení rychlosti na 150 km/h v některých úsecích.

Vím, že je to jen na nových úsecích, nebo modernizovaných úsecích, dálnice, ale nevidím nejmenší důvod k tomu, abychom tu rychlost zvyšovali. Když jsem se to snažil pochopit, hledal jsem různá vysvětlení. Pak jsem použil ke své argumentaci, proč k tomu nevidím důvod, učivo, řekněme, základní školy. Nejprve z matematiky. Když si řekneme, na tom úseku 150kilometrovém nebo 130kilometrovém třeba z Budějovic do Prahy bude takových kilometrů 15, kde budeme moci jet místo 130 – 150 kilometrů, doba jízdy se zkrátí o necelé dvě minuty. Poměrně jednoduchá trojčlenka. Dvě minuty, které hravě nabereme tím, kdy v úsecích, kde dálnice není, se dojedeme a budeme tam stát, protože tam budeme přijíždět rychleji. Matematicky to skutečně nevychází, k plynulosti a zrychlení provozu rozhodně ne, nebo k zrychlení provozu rozhodně toto nepřispěje. K tomu může přispět jen plynulost té jízdy, třeba nižší rychlostí.

Druhý příklad, druhý argument vychází z učiva fyziky základní školy. Všichni víme, že kinetická energie roste s rychlostí kvadraticky. Roste kvadraticky, prosím. Tím rostou i ničivé účinky, ničivé účinky toho případného nárazu. Musím to tady říct, i když si nedělám nejmenší iluze o tom, že jestli pojede někdo po dálnici a trefí náhle vybočivší kamion v 130 km/h nebo 150, že v tom bude velký rozdíl. Asi nebude. Ale prostě ten rozdíl tam je, kvadraticky dokonce.

Třetí, vypůjčil jsem si takový příklad z chemie. Obrátil jsem se na pana profesora. Zvýšení rychlosti ze 130 na 150 kilometrů znamená nárůst CO2 o 20 %. O 20 %, prosím! To není málo. Všichni víme, že CO2 patří k těm skleníkovým plynům, které způsobují oteplování planety, ne náhodou Holandsko, které je tím oteplováním velmi ohrožené, protože se hladina moře, oceánu, která se zvyšuje, jim bere to, co si na zemi pracně vydobyli za staletí, snížili rychlost ze 130 na dálnicích na 100 kilometrů. Stejným směrem se vydaly i další evropské země. Ne že by na některých úsecích zvyšovali rychlost, naopak ji snižují. Všichni, nebo mnozí z nás jeli do Rakouska nebo na Brenner, kde dáme tempomat a jedeme 100 kilometrů a vztekáme se. Ale asi chápeme ty důvody, které k tomu vedou. CO2, hluk atd.

Opakuji, nepodávám žádný návrh, jenom cítím tu potřebu se vyjádřit k tomu, protože nevidím opravdu žádný, ani ten sebemenší důvod, abychom rychlost na dálnici, na některých úsecích, zvyšovali, pokud tím důvodem není to, že budeme legalizovat běžnou, současnou praxi, kdy se tou rychlostí 150 kilometrů jezdí skoro všude.

Děkuji za pozornost.

