Senátor Štěpánek: Výrazné stárnutí populace a velký problém z odlivu mladých lidí

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Přišel k nám tento tisk, o kterém jsem původně přemýšlel, jestli ho budeme brát na vědomí, nebo přijmeme usnesení. A vděčně kvituji, že i Evropská unie se začala vážně zabývat problémem venkova, o čemž prakticky celý ten dokument je.

To, že je venkov různorodý v rámci Evropské unie je, řekl bych, normální. Ale co je shodné, je výrazné stárnutí populace a velký problém z odlivu mladých lidí, kteří z venkova odcházejí. Což je prakticky pro venkov vražedné. Já jsem pečlivě ten dokument nastudoval a musím říct, že kroky, které jsou v dokumentu obsaženy a hledají, jak z této zapeklité situace ven, jsou velmi podobné i se strategiemi různých oblastí, různých regionů, které se zpracovávají v rámci PSERU, tzn. Program sociálně ekonomického rozvoje oblastí. Skoro bych řekl, že kdyby to od nás opsali a přeložili do jazyků, tak mají ušetřenou práci.

V přístupu k tomu dokumentu vděčně kvituji přístup vlády, která konstatovala, že se jedná o soulad s národní strategií. Ale to bych řekl, že je asi jediná pochvala, kterou bych vládě dal. Protože je-li to v souladu, tak takové ty základní principy, které jsou v dokumentu obsaženy, tak se u nás pramálo plní. A tady na adresu ministerstva zemědělství velká pochvala, protože skutečně program Leader, podpora místních akčních skupin a program rozvoje venkova jsou jediné silné programy, které jsou pro venkovské oblasti zajímavé.

Co se týká navržených cest, tak jsou připraveny dva dokumenty. Jedním z nich je Akční plán pro venkov a další z nich je tzv. program Horizont 2040, který bude významně naplněn evropskými finančními prostředky. A tady s povzdechem musím konstatovat, že např. u programu Horizont 2040 se minimálně 20 % bude dávat do analýz, různých průzkumů apod., což mě trošku mrzí.

A teď k těm jednotlivým důležitým iniciativám, které jsou obsaženy právě v tom sdělení Komise Evropského parlamentu. Silnější venkovské oblasti, zlepšení konektivity, doprava, digitální oblast, podpora odolnějších venkovských oblastí, což je zachování přírodních zdrojů, ekologizace zemědělských činností a sociální oblast a prosperita, což je diverzifikace hospodářské činnosti.

Velký důraz je tam kladen na podporu komunitních společností, nebo vůbec podporu komunity venkova. A zde velmi apeluji, abychom využili toho, co už existuje, abychom nevytvářeli něco nového. Tzn. místní akční skupiny jsou právě tím nástrojem, který v tom regionu dokáže velmi efektivně zužitkovat prostředky, které se venkovu poskytují v rámci těch dvou programů. Velmi si musím postesknout nad tím, že přestože je tento dokument v souladu s národní vizí, tak se vůbec nenaplnila digitalizace, na kterou v tomto končícím programovacím období byla obrovská suma peněz. A podívám-li se na skutečné realizace, nula, nebo nevýznamně. Takže vize, že propojíme digitálně venkov, je pouze vizí a neudělalo se pro to vůbec nic. To je na adresu ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj.

A za co, jeden z největších problémů, které na vliv teď padají, je omezení služeb. V tomto dokumentu je napsáno – musíme zachovat služby. Ale podívejme se, co se děje. Oddaluje se státní správa, stavební zákon, rušení matrik. Dále co je velkým problémem, je zajištění zdravotní péče. Naprosté systémové selhání, kde nám odcházejí lékaři bez náhrady z venkovských oblastí. Obrovský problém. A když potom náhodou nějakého doktora seženeme, tak se potká, konkrétní příklad z mé obce, s byrokracií, kdy musí škemrat u pojišťoven, aby už mu konečně daly. A musí počkat, až se milostivě jednou za 2 měsíce setká to představenstvo, které rozhoduje o tom, jestli ten lékař tam smí, nebo nesmí dostat smlouvu. Takže tohle to je přístup vlády, která deklaruje soulad s národní vizí. Z těchto důvodů, které jsem teď zmínil, jsem se rozhodl, že nebudeme přijímat usnesení, že bereme na vědomí. A proto jsem navrhl usnesení, které máte na stole. Nevím, musím ho přečíst? Nebo stačí, že... Takže nebudu vám ho číst, máte ho všichni.

