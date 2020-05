Senátor Valenta: Je úplně jedno, jak vysoko bude vyskakovat hejtman Čunek

reklama

Ministerstvo zdravotnictví opět perlí. Adam Vojtěch se totiž nechal slyšet, že pošle 7,7 miliardy korun do největších fakultních nemocnic na jejich oddlužení. Za svou existenci totiž tyto státem financované nemocnice napáchaly velké dluhy, které je teď brzdí v dalším rozvoji.

Za mne jen další důkaz toho, že vláda bude vždy krýt záda pouze „svým“ fakultním nemocnicím a na ty krajské, okresní či městské se prostě nedostane. Budou si muset poradit samy! Jasně to říká premiér Andrej Babiš a teď to opakuje i ministr Adam Vojtěch. A je úplně jedno, jak vysoko kvůli tomu bude vyskakovat náš hejtman Jiří Čunek. I on musí jasně vidět, kde vláda spatřuje své priority. Jen si to nechce přiznat. Všem je obzvláště v dnešní situaci jasné, že na jakýkoliv megašpitál v Malenovicích nedostane od státu ani korunu.

Jediné, co by mohlo do krajského zdravotnictví prokazatelně přinést víc peněz, je úspěch ústavní stížnosti, kterou jsem před rokem a půl inicioval, a pomocí které se s kolegy senátory domáháme právě odstranění regionální diskriminace v platbách za zdravotní péči. To je ta situace, kdy za stejnou operaci pošle pojišťovna do Prahy i 3,5krát více peněz, než do našeho regionu.

Když nám soud vyhoví, každý rok přiteče od zdravotních pojišťoven do našich čtyř nemocnic podle odhadů asi 1,2 miliardy Kč. A to jsou peníze, které nám teď chybí, abychom mohli přidat lékařům a zdravotním sestrám, aby se KNTB vymanila z historických dluhů a třeba konečně splatila postoupené pohledávky za VZP, a aby byly peníze na nezbytnou modernizaci. Nikoliv na pohádku o novém špitálu, ale postupnou a promyšlenou inovaci všech čtyř nemocnic v kraji. A že to jde, to může každý z nás vidět v Uherskohradišťské nemocnici.

Ivo Valenta BPP



