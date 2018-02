Senátor Valenta: Zakáží nám kávu?

A už to začíná. Nejdříve to bylo varování před cigaretami, pak přišly zákazy kouření a podle všeho si někdo už brousí zuby také na cigaretovou prohibici. Ale to je asi jen začátek.

V kontextu s tímto vývojem se v Kalifornii objevují snahy začít varovat také před údajně škodlivými dopady popíjení kávy. Proto by tamní kavárny měly vyvěšovat varovné cedulky. A co přijde příště? Zákaz pití kávy? A další v pořadí bude zákaz konzumace škvarků nebo bůčku?

Lidé jsou přeci sami zodpovědní za své životy a nepotřebují obří státní aparát k tomu, aby vymýšlel stále nové a nové zákazy, které je mají ochránit tu před cigaretami, tu před kávou, tu před tučným masem. Lidé si to bohužel stále nechávají líbit a neuvědomují si, že se tolerancí přehnaných regulací připravují o část své svobody a zároveň nechávají vedle sebe růst obří státní moloch, který bude potřebovat stále více úředníků, kontrolorů i peněz z daní nás všech.

Ivo Valenta BPP



