Senátor Vosecký: Referendum a obchvat České Lípy

Kde je Kounicův dům? Má ho město koupit? Existuje projekt na jeho využití?

Co je to Tilie?

Jak by mohlo vypadat Škroupovo náměstí?

Proč nestavět bazén v Barvířské? Jaké jsou jiné varianty venkovního koupání?

Je třeba koupit rozhlednu?

Jak by mohlo vypadat Jiráskovo divadlo?

Jak to vypadá s obchvatem města?

Tak přesně na tyto otázky získáte odpovědi

ve středu 17. a 24. 1. 2018 od 15 do 18 hodin

na adrese Žižkova 529, Česká Lípa

Dát vám odpovědi na tyto otázky budou připraveni:

senátor Jiří Vosecký

architekt Miroslav Pavljuk

zastupitelé Tomáš Vlček, Pavla Procházková a Zdeněk Ježák

Jiří Vosecký SLK



autor: PV