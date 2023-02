Senátor Wagenknecht: Auto si hotově už nikdo nekoupí

reklama

Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážená paní senátorko, kolegyně a kolegové, já jen k tomu, nejsem odborník na ústavu jako tady mnozí z vás, jste právníci, já jsem ekonom. Já bych to vnímal z mého pohledu, má to tři roviny.

Jedna je, debata tu probíhá o tom, jestli měnit ústavu kvůli tomuto tématu, nebo ne. A stabilitě ústavy.

Druhé téma, které chápu, je ochrana určitých skupin obyvatel, kteří mají obavy z toho, že nebudou moci platit v hotovosti. Já, když toto téma vyplynulo do médií poprvé, já jsem se k tomu i vyjadřoval, tak několik seniorů i volalo, byli na mě hodně naštvaní, že jsem říkal, že to já necítím jako tady předkladatelka, že je chci připravit o to, aby mohli platit v hotovosti. Což není pravda. Jen tím názorem jsem mu to vysvětloval.

A třetí rovina, ke které bych se pak i vyjádřil, je reálné provedení toho, co tu vlastně předkladatelka a kolegové, kteří to podepsali, chtějí reálně v praxi udělat a já tomu nerozumím. Takže možná položím pár otázek. Jestli mě pak paní předkladatelka bude poslouchat, tak mi třeba i odpoví.

Velice krátce. K ústavě se tedy nebudu vyjadřovat, já osobně toto téma nevnímám jako tak zásadní, aby se ústava měnila, ale to je názor každého z nás.

K té druhé úrovni, tady to padlo, jen to ještě zopakuji. Dnes už zkrátka není možné platit v hotovosti. Když si jdete koupit auto, Škoda Fabia tady padalo dnes v jiných debatách. Koukal jsem, teď stojí 369 900 Kč. To auto si hotově už nikdo nekoupí. Ať to je senior, junior, mně to je úplně jedno, není to možné, protože evropská legislativa toto omezuje v rámci problematiky praní špinavých peněz. Takže už to v tuto chvíli, nevím, jak to je myšleno, jestli toto budeme měnit, nebo ne, ale pak se k tomu ještě dostanu dál.

Druhá věc je, já bych tu vnímal, pokud je tu nějaká potřeba v tuto chvíli ochránit seniory nebo kohokoli, aby platili hotově, proč to neuděláme v tuto chvíli teď hned běžným zákonem? Pojďme upravit zákony, které se týkají běžného platebního styku, ochrany bankovek a tak dále. Je to možná jeden paragraf, kde uložíme těm, kteří budou obchodníci, a ti další, mít povinnost vám přijmout jak kartu, tak hotovost. To se tady neděje. Takže já to chápu, že je tu nějaká obava do budoucna, které chceme zamezit.

Když tedy víme, že u nás v ČR je limit 270 000 Kč, nad které musíme platit bezhotovostně, to nezměníme, je to kvůli praní špinavých peněz, máme tu problematiku Ruska, abychom našli skutečné majitele třeba v tuto chvíli ohledně sankcí a tak dále. A mnoho dalších důvodů, které tam jsou. Ale já vyjdu z toho, co jsem měl dnes na lavici. A to je ten text, který máme, pozměňovací návrh paní senátorky Chalánkové. A v tom textu, já budu číst jen velmi krátce: „Právo hradit peněžité závazky a přijímat jejich plnění prostřednictvím platných bankovek a mincí je zaručeno; toto právo lze omezit jen zákonem, v případech demokratické společnosti nezbytných pro předcházení trestným činům nebo v souvislosti se zbavením osobní svobody.“ To je zákon. A já tedy, opět, kolegové právníci se pak o tom možná budou bavit dál, a to mám ověřeno i od kolegy pana senátora Lásky, trestný čin, máme tady hranici 10 000 Kč, jestli to chápu dobře, u nás. 10 000 Kč je hranice, která nám definuje, co je trestný čin.

Pod to trestný čin není a cokoli nad to trestný čin je. Máme různé kategorie trestných činů podle objemu. Takže kdybych to takto četl, tak tato novela ústavy umožní pak běžným zákonem, parlamentem, většinou 101, a tady u nás také kvalifikovanou většinou, přijmout běžný zákon, který řekne: „OK, tak máte povinnost platit hotově, ale protože jsem předcházel trestnému činu, který je 10 000 Kč, tak to může být částka 10 000 Kč.“ Takže reálně dnes od těch 270 000 bude možnost i po této implementaci jít ještě o 260 000 níže.

Takže za mě ani to, co tady padá, ty obavy to nevyvrátí. Bude to pro bagatelní částku 10 000? Asi bychom přijetím tohoto textu došli k tomu, že bude povinnost platit a nebude možné to potom zákonem změnit, jestli mi rozumíte. Takže to, co je tady navrhováno, podle mě reálně nezlepší současný stav. Spíš ho teoreticky, pokud by tu byla nějaká poptávka, zhorší o 260 000 Kč ještě dolů, pokud by to někdo chtěl měnit. Takže tento cíl, který tu padal, myslím, že naplněn nebude.

A druhá věc, co mě velice mrzí, pokud tu opravdu v tuto chvíli ta obava je, tak proč není navržena konkrétní úprava aktuálně platného zákona, aby ti senioři byli v klidu, aby vnímali, že jim tu bankovku nebo minci někdo musí přijmout. To tu také chybí.

Takže jen tyto dva důvody, které jsou podle mě velice racionální a trochu uvádějí podle mého názoru tento text, jak je tu navržen, do z mého pohledu úplně obráceného módy, že bude možné to de facto zhoršit, což tu padalo, že by vlastně nemělo. Tak já to potom vnímám, nic ve zlém, jako trochu demagogicky postavené. Je to tak, paní senátorko. Ale budu rád, když mi zareagujete.

Velice děkuji za pozornost.

