Senátor Wagenknecht: Brusele, na základě toho to celé změň!

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, pokusím se mluvit pomalu, s rouškou, aby mi bylo rozumět. Já tady vystoupím proto, že my se problematikou, která je v těch prvních dvou tiscích, 77 a 78, to je ověřování a evidence skutečných majitelů, tady zabýváme docela dlouhou dobu, nejenom z důvodu problémů pana premiéra, ale obecně, jakoby problém ČR, to je čerpání dotací. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 15% Nebude 81% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5063 lidí

Nové, jak tady řekl i kolega Zdeněk Nytra, je to, že už ta definice bude nově definována v nařízení, tak aby nemohl být kreativní výklad národních orgánů. Aktuálně to bylo směrnicí. A pak členské státy přijímaly vlastní definici v legislativě, kterou jsme u nás také přijali. V tuto chvíli s tím máme trochu problém. Taky o tom pak budu mluvit, proč... A možná paní ministryně mě pak doplní, teď asi ví, o čem se bavím, dnes to bylo mediálně i nějakou formou otevřeno, tak se o tom můžeme ještě bavit.

Za mě, první věc, z textu toho usnesení, které tady je, my bychom tady měli podporovat pozici ČR, která byla v těch textech nějakou formou definována. Když jsem koukal do toho textu, co tam píše Finanční analytický úřad, pan Kazda, přečtu jenom dva body, které se mi nelíbí, ty bych opravdu podpořit nechtěl.

První je tady uvedeno, že návrh dle vlády ukazuje, že obava proti praní špinavých peněz a financování terorismu není vhodná proto, aby byla upravena formou nařízení. Protože v každém členském státě se dotýká obrovského množství různých sektorových a dalších předpisů, oblastí, které nejsou na úrovni EU harmonizovány. Jinými slovy, česká vláda nechce, aby to zásadní, co se týká této oblasti, bylo v nařízení. To se mi opravdu nelíbí, protože pokud vidíme, jak to funguje v těch různých členských státech, je to i problém ČR, právě ta kreativita té implementace ze směrnice, dochází k tomu, že pak je velký problém. Skutečný majitel není jednotný na celé evropské úrovni. Já jenom ty důvody, proč se to vlastně dělá. To všichni víme. Aby se nefinancoval terorismus, aby osoby, které mohou chtít nějaké dotace nebo zakázky, mají skrytého skutečného majitele, nemají právo je čerpat, aby je čerpaly... Aby nebyly třeba nějakou formou financovány politické strany přes nějaké takovéto offshorové firmy, které mají skutečného majitele opět skrytého. S tímto já zásadně nesouhlasím. Myslím si, že ČR jde proti tomuto lidovému trendu. Toto se mi opravdu nelíbí.

Druhá věc, kterou doplním, která je v těch textech, které jsem si vykopíroval, četl jsem to, je to, co uvádí pan Kazda. Je třeba upravit návrh tak, aby byl kompatibilní se základními principy nedávno přijatého zákona 37/2021, o evidenci skutečných majitelů. Čili aby byla úprava ve směrnici a byla kvalitní a dávala v celém kontextu smysl. My jsme na senátní komisi pro dohled dlouhodobě toto řešili, dali jsme fakt věcné, konstruktivní připomínky k zákonu o evidenci skutečných majitelů, kde jsme právě napadali tu špatnou aplikaci implementace směrnice v oblasti definice skutečného majitele. Bylo to na několika jednáních. Dokonce to bylo předtím i na komisi, která byla dočasná, kterou vedl tady Zdeněk Nytra. Tady se říká, že vláda říká, tu českou cestu, kterou v tuto chvíli máme, která je dichotomní, která neříká, že pouze ten, kdo ovládá, je skutečný majitel, i ten, kdo má nějaké finanční výhody, což je v tuto chvíli využíváno například v případě pana premiéra. Nechci říkat, jestli je to účelové nebo ne... Toto v tuto chvíli bychom měli podporovat tímto naším usnesením a říkat, že to, co my tady poslední dva, tři roky děláme, vlastně bychom měli naopak úplně otočit ten kurz. Z tohoto důvodu já s tím zásadně nesouhlasím, s tím, aby ČR byla tím, kdo to bude bourat.

Řeknu vám ještě jednu věc, myslím si, že stejně ten tisk v nějaké formě nakonec projde, protože je velká snaha celé EU, aby to bylo podpořeno jednotně, nejenom z důvodu kauz Pandora Papers a našeho pana premiéra, který je další vzorový důvod, proč toto vlastně se implementuje. To je jedna věc.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak k tomu usnesení ještě mám druhou výhradu, ta se týká potom ustanovení, které říká, že navrhované změny ve svém důsledku povedou k celkovému snížení efektivity nastaveného systému boje proti praní špinavých penězi. S tímto celkově nemohu souhlasit. Samozřejmě, nějaká byrokracie s tím problém mít může, ale obecně pokud budeme mít jednotnou definici, žádný politik z té definice nebude moci utéct. My tady v tuto chvíli podporujeme to, že říkáme, že to, co tady tato vláda, zastoupená v tuto chvíli panem Kazdou, který říká, že my jsme přijali nějakou českou cestu, která se nám líbí, která byla využívána panem premiérem dlouhé roky...

Tak my chceme tady jakoby říct – ano, to je ta správná cesta. A, Brusele, na základě toho to celé změň. Tak to je ten důvod, proč to nemohu podpořit. Ještě se velice krátce vyjádřím k tomu financování. Ano, on se tam vlastně zřizuje nový orgán, úřad, který by řešil právě praní špinavých peněz a problematiku AML. Nicméně už nyní v Evropské komisi je separátní AML jednotka. Tam jsou ti úředníci, kteří budou do toho úřadu přesunuti. Já také nejsem zastánce nových úřadů. Na druhou stranu pokud už nějaký úřad vzniká a má smysl, což v tomto případě si opravdu myslím, cílem toho úřadu bude to, že pokud bude jednotná definice skutečného majitele a bude aplikovaná úplně všude stejně a kdokoliv to bude vykládat kreativně, jakými členský stát kvůli politikovi nějakému nebo čemukoliv jinému, tak právě ten úřad bude mít gesci ten výklad nějakou formou korigovat. A já bych byl radši spíš pro to, pokud toto stejně vznikne – ono to vznikne i bez pokud, pokud tady se nějak usneseme, tak to zkrátka bude – pojďme usilovat, ať je ten úřad v České republice. Máme tady pouze jedinou agenturu v České republice, těch úřadů je, myslím, 30. Tak místo toho, abychom bojovali proti té myšlence, která je, podle mého názoru, správná, tak bychom se tady za mě vyjádřili minimálně v těchto dvou bodech o tom, že vlastně jdeme proti tomu proudu a tomu, co tady řešíme dlouhou dobu. Takže velice se omlouvám, ale já to nemohu podpořit, toto usnesení jako celek. Nebudu ty další body procházet, protože něco je pozitivní, něco negativní a já se vyjadřuji pouze k těm dvěma tiskům, ne ke všem pěti. On ten celý balíček je v komplexu, ale tak zásadní změna kurzu toho, co tady děláme poslední 2-3 roky, je pro mě nepřijatelná. A popřel bych sám sebe a popřel bych Českou republiku, si myslím, v tuto chvíli reprezentovanou novou vládou, a dávali bychom vlastně i signál nové vládě, aby postupovala tak, jak postupovala v posledních 3 letech ta současná. Takže závěrem – nepodpořím to. Byl bych možná rád, kdyby pouze bylo vzato na vědomí, tento celý tisk, ale nebudu tady navrhovat nějaký alternativní postup, já to pouze nepodpořím. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Wagenknecht: Babišovo jednání naplňuje skutkovou podstatu trestných činů Senátor Wagenknecht: Zdražování bydlení musíme zastavit. Ruinuje celé rodiny Senátor Wagenknecht: Povinnost má pouze podnikající subjekt Senátor Wagenknecht: V ČR nemáme pod nezávislým veřejným auditem všechny veřejné instituce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama