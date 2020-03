Senátor Wagenknecht: Dlouhodobé řešení to není, to je krize

reklama

Já budu velice stručný, protože dneska ten program se nám trochu zdržel. Já bych zareagoval velice krátce na slovo paní ministryně ve vztahu k té vratce DPH. Já vůbec nerozumím těm vašim komentářům, říkám to úplně na rovinu, podle mě nedávají žádný smysl, ať to dneska nebereme nějak zdlouhavě, pokud máte zlepšené procesy, všechno je efektivnější, máte tady párování faktur, které vnímám jako velice pozitivní nástroj finanční správy, není důvod cokoliv prodlužovat. Takže jenom velice krátce k těm obrázkům, které tady jsou, za mě to je demagogie. A jen velice krátce bych ještě zareagoval na to, co bylo v tom minulém bodě. Tady se to opakuje, liberační balíček a další věci. Velice kvituji, že vláda něco dělá, nějaká okamžitá řešení, za to moc děkuji paní ministryni, nicméně vy jste tady nebyla v té době, když jsme tady diskutovali. To není dlouhodobé řešení, to je krize, která v tuto chvíli je. Vy to asi vnímáte, nicméně protože většinou to funguje tak, že vy nám pak zareagujete na něco, co už nemůžeme reagovat, tak já to řeknu rovnou. Vlastně vaši reakci ani nebudu očekávat jako de facto věcnou, nicméně co většinou je standardní a mělo by být v tuto chvíli, dělat nějaká zákonná opatření. Můžeme tedy zvolit nějaké mimořádné opatření v rámci legislativní nouze, ale abychom řekli, že čtvrt roku necháme lidi v šedé zóně porušování zákona, že jim to budete promíjet, to není správné řešení. My vám tady nabízíme, já osobně, předložte ty věci formou standardní nějaké změny zákona na nějakou delší dobu, kvartál je málo podle mého názoru, a budeme velice vstřícní vám to schválit. Ale toto jakoby je podle mě špatné řešení, chápu, že je prozatímní na pár dnů, které jste stihla, to kvituji, ale není to to správné řešení. Nabízím vám v tom maximálně pomoc, ale opravdu dlouhodobě cokoliv říkat, porušujte zákon, my to budeme promíjet, je špatné řešení. A myslím, že ty nástroje tady jsou, my jsme schopni se kdykoliv sejít, prohlasovat vám to, aby to bylo věcně správně.

Velice děkuji za pozornost.

