Senátor Wagenknecht: Nikdo nechce, abychom ekonomiku podrazili

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vždycky reaguji, když paní ministryně něco řekne. Nemyslím to ve zlém, ale vždycky mě malinko vyprovokuje. Jen několik krátkých reakcí, co se týká přílepků. Já nejsem odborník na právo a na formu těch přílepků, ale tady šlo, paní ministryně, hlavně o obsah. A to si asi tady všichni kolegové mysleli, my jsme nechtěli řešit v nouzovém režimu byrokracii. A to je asi to podstatné.

Tak, aby to tady padlo, že nikdo neřešil podle mého názoru primárně tu formu, ale obsah. Chápu, že jste měla možnost nějakou formou protlačit nějaký pozměňovací návrh, který by se vám líbil, ale pojďme se o tom bavit opravdu za rok, až bude čas vydechnout si v klidu a řešit to věcně.

A jenom potom k té debatě, která se rozvinula, ohledně prvního podnětu paní senátorky Šípové. Já budu teď mluvit za sebe. My jsme o tom o víkendu hodně debatovali. Samozřejmě nikdo nechce, abychom ekonomiku podrazili, to není cílem nikoho.

Na druhou stranu je pravda, že hlavní problém, který tady komunikujeme pořád dokola, který není v kompetenci paní ministryně, ale celé vlády, a na který vláda kašle, je kompenzace zbylému sektoru, který je omezený. Kdyby se tohle vyřešilo, tak si myslím, že to ostatní můžeme nějakou formou pominout a budeme nějak normálně fungovat dál. Je pravda, že jsou tady nové procesy, které se týkají testování, respirátorů ve fabrikách, jsem za to moc rád. Na druhou stranu, kdyby toto bylo dříve – a teď už je těžké zpětně cokoliv hodnotit, tak by třeba ti ostatní mohli fungovat. A nejde pouze o maloobchod, jde i o děti, které jsou bohužel doma. Já jenom budu velice rád, jestli vláda – to uvidíme za tři týdny – vyřeší to, co vlastně udělala a bude možné uvolnit děti ze škol a případně ta omezení nějakou formou rozvolnit. Malinko se toho obávám a myslím, že ta debata přijde k projednání za nějaké tři týdny. A poslední jenom krátká poznámka, také to tu nechci rozšiřovat, ale k té debatě o omezení pohybu mezi okresy. Já sám jsem si dal zákaz vycházek a jsem opravdu týden doma, kromě dneška, kdy jsem jel do Prahy, ale za mě, když máme – teď nevím, kolik je okresů? 80 plus? A myslím, že už je 40 výjimek ohledně pohybu pana ministra vnitra, který je udělal v rámci okresů, tak sami vidíme, že to pravidlo asi není úplně logické. I když samozřejmě zaplaťpánbůh, že aspoň nějaké pravidlo tady máme. Takže bych s tím moc neoperoval, protože opravdu, jak to funguje, je to pro mě trochu nelogické. Děkuji. Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



