Senátor Žaloudík: Zákon ani nelze neschválit, ale to nejdůležitější na něm bude ta prováděcí vyhláška

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, často je to tak, že zákon je to nejdůležitější a prováděcí vyhláška nebo vyhláška je jakýmsi důsledkem. Tady to skoro vypadá tak, že zákon, který skoro ani nelze neschválit, je určitým základem, ale to nejdůležitější na něm bude ta vlastně prováděcí vyhláška, protože zákonodárná aktivita je darem společnosti a má tudíž budit radost jako každý dar, tak bych nerad, aby se proměnila potom v další hádky a v další pochybnosti, já jsem teď přijel z jednání vědecké rady České lékařské komory a můžu vám říci, že ty pochybnosti napříč jsou zatím veliké. A aby nebyly, tak by bylo velice dobře, a já jsem to říkal už na výboru za přítomnosti pana ministra, jasně vysvětlit, jak je strukturovaná kompenzace. Myslím si, že má 4 základní celky. První je náhrada materiálů prostředků, které byly extra nakoupeny od testů, já nevím, pro všechno ostatní, co bylo potřebné zdůvodnitelné, a to je obyčejná účtařina, to je součet něčeho. A takto by měli být asi všichni kompenzování podle toho, co za to utratili. Druhá věc, která je asi neméně důležitá a očekávaná, aby nějakým způsobem zohlednila v odměnách ty extrémně vytížené týmy, které skutečně prokazatelně měly zvýšenou činnost. Nejenom čekací, ale zejména tu akční. A tam to už může být trochu složitější, protože ta činnost extrémní nebyla jenom v těch kovidích centrech, ale byla leckde i jinde, a to posoudí opět nejlépe třeba ministerstvo ve spolupráci s šéfy těch zařízení. Třetí oblast, která je hodně citlivá, jestliže některá zařízení musela být zavřená, musela být zavřená, nefungovala, tak požadují asi právem kompenzaci na úrovni analogických částek loňského roku, to je vlastně jakési doplacení toho paušálu, který nemohl být naplněn, nemuselo by to být problematické, pokud se to bude týkat napříč nejenom nemocnic, ale pokud se to bude týkat i těch služeb, o kterých tady hovořily kolegyně, třeba kolegyně Třísková a další. A ta 4. věc, která je tedy velmi diskutabilní a bude velmi těžké se s ní vyrovnat, pokud pro to neuděláme něco rychle na úrovni celostátního opatření, je kompenzace čehosi, co se dá říct, lidé nechodí, my sice pro ně máme otevřeno, ale kdyby přišli, tak bychom vydělali částku z toho. A protože oni pořád nechodí, tak vyděláváme jenom částku 70. A je to z důvodů koronaviru a my to chceme nějak kompenzovat, ale jsou to víceméně dohadné, hypotetické položky, které nebude snadné dohnat, pokud se neobrátíme na veřejnost a velmi rychle tu veřejnost nedostaneme do stavu mentálního, psychického, že o nic v této fázi nejde a že laboratorně testovaní v dole Darkov neznamenají snížení návštěv na prevenci v Českých Budějovicích. Dokud se toto nepodaří do lidí dostat a budou živeni pořád tím, že jsou čekající na druhou vlnu, tak tam ta 4. položka nebude naplněná. Je to nejen oblast prevence, ale jsou to i oblasti třeba terciární prevence, dispenzarizace kontrol, kde se dá dlouhodobě mnohé pomeškat. Když se opomene prevence nebo dispenzarizace během jednoho měsíce, až tak moc se nemusí stát. Když je to během dvou měsíců narůstá už to riziko. Když je to potom na půl roku a čekání na podzimní vlnu, tak už se můžou dít úžasné věci, myslím nepříznivé. Takže bych moc prosil, aby jak na úrovni mediální, z hlediska ministerstva, tak potom v té vyhlášce byly ty věci strukturované, aby nebudily nějaké pochybnosti, protože v zásadě je to velký čin, můžeme na něho být pyšní, můžeme být pyšni na ministerstvo, jak se s tím chce vyrovnat, na všechny daňové poplatníky, kteří to jednou také zkompenzují potom, ale nemělo by se to obrátit v nějakou hromadu zlata, o kterou budou neuvěřitelné tahanice a která vzbudí mnohem víc konfliktů, než uspokojení. Říkám to tedy s plnou zodpovědností a i s vědomím toho, co mě provází ještě i třeba během dneška a znám názory a pochybnosti z různých segmentů zdravotní péče. Je skutečně třeba vysvětlit strukturu toho poskytování těch kompenzací od účtařských, až po ty dohadné položky. A to napříč zdravotnictvím, bez ohledu jestli je to fakultní nemocnice nebo malá nemocnice v terénu, anebo služby v terénu, anebo nějaká velmi periferní ambulance, děkuji za pozornost.

